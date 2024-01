Mehr Karneval passt nicht in einen Abend: „Die Lachende“, die größte Karnevalsparty Düsseldorfs, lockte auch in diesem Jahr wieder tausende Jecken in die Mitsubishi Electric Halle in Oberbilk. Gefeiert wurde stilecht an der Seite großartiger Künstler und Acts wie den Bläck Fööss, Höhnern, Paveiern, Räubern oder Brings und Marita Köllner. Ebenfalls nicht fehlen durften die „jungen Wilden“ um Kasalla, Cat Ballou, Stadtrand oder Auerbach.

Unser Fotograf liefert euch die schönsten Momente des Abends in der oben verlinkten Galerie

