Sie zählt zu den beliebtesten Karnevalspartys der Stadt: Auf der vom Prinzenclub veranstalteten „Möhnen meet Prinzen“-Sause in der Rheinterrasse rocken nicht nur legendäre Karnevalsbands die Bühne, sondern mindestens ebenso legendäre Jecken die Tanzfläche. Musikalisch sorgten DJ Torsten TOR-TEE Abels, DJ Christian, TRUDIO Erdmann (Prinz Karneval 2017) und DJ Alexander SOULFLVR Ruhnau für prickelnde Stimmung in den Sälen.

Ein weiteres Highlight waren die Bandauftritte: die Rhymussportgruppe, Big Maggas und Swinging Funfares wissen einfach, wie man die Menge zum Ausflippen bringt! Unser Fotograf durfte sich das Spektakel von ganz nah anschauen – und nimmt euch in der oben verlinkten Galerie mit auf eine bunte Reise in den Düsseldorfer Karnevalswahnsinn. Viel Spaß!

Düsseldorf, Helau!

Natürlich haben wir noch mehr aktuelle Fotos von Altweiber aus der Düsseldorfer Altstadt für euch! Weitere Infos, News und Fotos vom Düsseldorfer Karneval findet ihr hier.

