Altweiber in der Fett Weinbar: So wurde Karneval gefeiert – alle Fotos

Mit Altweiber startet der Straßenkarneval in Düsseldorf in der Altstadt in seine heiße Phase. Auch die Fett Weinbar wurde dabei zum Hotspot! Etliche Jecken kamen verkleidet und feierten zusammen bis tief in die Nacht bei einem edlen Tropfen. Darauf ein dreifaches „Düsseldorf Helau!“ – und als Sahnehäubchen hübsche Fotos obendrauf.

