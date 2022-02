Karneval 2022 in der Düsseldorfer Altstadt: Uerige, Kürzer, Füchschen, Schlüssel – wer hat auf?

An den tollen Tagen werden zahlreiche Jecken in der Düsseldorfer Altstadt erwartet. Traditionell findet hier ab Altweiber (24. Februar) der Straßen- und Kneipenkarneval statt – aufgrund der Corona-Pandemie jedoch mit Einschränkungen.

So hat die Stadt hier eine Brauchtumszone mit entsprechenden Auflagen und Regeln für Gastronomie und Gäste bis Veilchendienstag (29. Februar) eingerichtet. Diese stößt aber nicht bei jedem Wirt auf Verständnis. Und so bleiben einige Lokale auch geschlossen. Welche beliebten Kneipen und Brauhäuser geöffnet sind und welche Locations auf Karneval verzichten, erfahrt ihr hier.

Düsseldorfer Karneval 2022 in der Altstadt: Diese Kneipen und Brauhäuser bleiben geschlossen

Das Füchschen an der Ratinger Straße bleibt an Altweiber, Rosenmontag und Veilchendienstag geschlossen. Der Uerige auf der Berger Straße ist von Altweiber bis Rosenmontag dicht, es wird allerdings ein To-Go-Verkauf am Stickum eingerichtet. Auch die Schumacher-Brauerei schließt den Goldenen Kessel Donnerstag und Montag. Das Schumacher-Stammhaus an der Oststraße ist allerdings geöffnet, da es nicht in der Brauchtumszone liegt: Hier gibt es dann auch Altweiber, Karnevalssamstag und -sonntag entsprechende Veranstaltungen.

Düsseldorfer Karneval 2022 in der Altstadt: Diese Kneipen und Brauhäuser sind geöffnet

Die Brauereien Kürzer und Zum Schlüssel öffnen an allen Karnevalstagen. Im Schlösser Quartier an der Ratinger findet das „Jecke Quartier“ von Altweiber bis Karnevalssamstag statt, auch das Ohme Jupp hat an den tollen Tagen geöffnet. Isa Fiedler, Inhaberin der Traditionskneipe Knoten, macht von Altweiber bis Karnevalssonntag die Türen für die Jecken auf.

Auch einige weitere beliebte Locations wie das Rosenrot (an allen Tagen), die Kulturbanausen im Ratinger Hof (Donnerstag bis Sonntag) oder die Hausbar (D0nnerstag bis Sonntag) haben an Karneval mit entsprechendem Programm geöffnet.

Karneval in der Düsseldorfer Altstadt: Das sind die Corona-Regeln und Auflagen in der Brauchtumszone

Zur Brauchtumszone gehört der zentrale Bereich der Düsseldorfer Altstadt. Die verschärften Regeln gelten dort ab Altweiber bis Veilchendienstag – also vom 24. Februar bis 1. März. Am Sonntag wird auch die Königsallee zur Brauchtumszone.

Wer hier feiern möchte, muss die 2G-Plus-Regel beachten. Von der Testpflicht ausgenommen sind Geboosterte. Im Freien entfällt die Maskenpflicht dort, wo der Abstand eingehalten werden kann. Insgesamt dürfen sich die Jecken mit maximal zehn Leuten in einer Gruppe aufhalten.

In Innenräumen gilt die verschärfte 2G-Plus-Regel, auch Geboosterte benötigen demnach einen Corona-Test. Tanzen und Schunkeln sind erlaubt, zudem gibt es keine Begrenzung der Gruppengröße. Außerhalb vom Sitzplatz gilt Maskenpflicht.

In der gesamten Zone ist eine gezielte Außenbeschallung, Außengastronomie auf Terrassen oder an Bierwagen sowie Bühnen oder sonstige Veranstaltungen oder Darbietungen verboten.

Außerdem gilt im gesamten Bereich der Brauchtumszone das Glasverbot im Freien.

