Rolle rückwärts: Stadt Düsseldorf rettet Kö-Treiben vor dem Aus

Mitte der Woche war das beliebte Kö-Treiben in Düsseldorf noch abgesagt worden wegen zu hoher Kosten. Doch nun folgt die Rolle rückwärts und das Dementi. Denn die Stadt hat eingesehen, dass der Straßen-Karneval am Tulpensonntag zu wichtig ist. Deshalb wird Schaustellerchef Oliver Wilmering die Organisation übernehmen und soll die Veranstaltung dann auch durchführen.

Für OB Dr. Stephan Keller ist das Kö-Treiben eine „Herzensangelegenheit“

So erklärte die Stadt, dass das Aus mit großem Bedauern aufgenommen wurde und das bereits seit Mai viele Gespräche zur Rettung des Kö-Treibens geführt wurden. Auch Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller äußerte sich zur Causa. „Der ersatzlose Wegfall des traditionsreichen Kö-Treibens ist keine Option für uns. Es war und ist uns eine Herzensangelegenheit, dass diese beliebte Veranstaltung auch in der aktuellen Session stattfindet.“

Er richtet klare Worte an den Düsseldorfer Schausteller-Chef: „Ich danke den Schaustellern um Oliver Wilmering, die meinem Vorschlag folgen und nun die Organisation übernehmen. Mit ihnen haben wir erfahrene Veranstalter, die über das nötige Know-how verfügen, solch eine Veranstaltung durchzuführen.“

Düsseldorfer Schausteller-Chef rettet Kö-Treiben 2024 vor dem Aus

Wilmering ergänzt: „Als wir Schausteller vom Aus für das Kö-Treiben hörten, fühlten wir uns direkt in der Pflicht, diese Tradition fortzusetzen. Der Schaustellerverband hat schon vor über 30 Jahren das Kö-Treiben organisiert, und wir möchten es wieder tun. Gemeinsam mit der Stadt und dem CC sehen wir uns da in der Verantwortung. Auch am Tulpensonntag muss es auf der Königsallee heißen ‚Düsseldorf Helau‘.“

In Absprache mit der Stadt Düsseldorf werden die Schausteller nun das Konzept für das Kö-Treiben im kommenden Jahr übernehmen. „Ich würde mich freuen, wenn auch das CC Teil dieser Initiative wird“, so Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller.

Frohe Zeiten für Wilmering: Erst kürzlich kämpfte er gemeinsam mit den Schaustellern, dass die Herbstkirmes in Düsseldorf 2023 wieder stattfinden wird.

