Karneval in Düsseldorf

Karneval im Sub am 11. November 2023: Bunte Narren, pralle Beats, alle Fotos

12. November 2023

Beim Start in den Düsseldorfer Karneval am 11.11. im Sub ging es tief hinab und hoch hinaus: Unzählige Kostüme bevölkerten die Tanzfläche, unzählige Nachtschwärmer lagen sich glücklich in den Armen. Die schönsten Momente der Nacht findet ihr in unserer Galerie!