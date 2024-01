Karneval in Düsseldorf: Das ist die Wagenreihung am Rosenmontag 2024

Die Vorbereitungen für den Düsseldorfer Straßenkarneval sind in vollem Gange. Am Montag (15. Januar) wurde nun die Reihenfolge, in welcher die im Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) organisierten Karnevalsvereine mit ihren Wagen oder Fußgruppen im Rosenmontagszug am 12. Februar teilnehmen werden, bekannt. Diese wurde von Venetia Melanie vom Düsseldorfer Prinzenpaar ausgelost. Eine Aufzeichnung der Auslosung könnt ihr euch im Video unten ansehen.

Wie bereits in den Vorjahren wurden die teilnehmenden Vereine auf den vorderen, den mittleren und hinteren Zugteil verteilt. Die Wagenreihung entscheidet sich dabei jedes Jahr aufs Neue. Dieses Verfahren wurde vom CC eingeführt, damit jeder Verein die Chance hat, während des Umzugs im Bild von Fernsehübertragungen zu erscheinen.

Im Rosenmontagszug gibt es jedoch auch feste Plätze, die von der Auslosung nicht beeinflusst werden. So führt beispielsweise die Düsseldorfer Bürgerwehr 1892 den Zug an, während die Rheinische Garde Blau-Weiss e. V. 1968 ihn beschließt.

Karneval in Düsseldorf 2024: Die Wagenreihung an Rosenmontag

So sieht die Wagenreihung für den kommenden Rosenmontagsumzug in Düsseldorf aus:

1A Düsseldorfer Bürgerwehr 1892

1B DKG Weissfräcke e.V.

1C Schloßgarde der Stadt Düsseldorf von 1999 e.V.

1D Allgemeiner Verein der Karnevalsfreunde Düsseldorf e.V. 1829

1E RKG Rather Aape 1950 e.V.

1F KG Müllejecke 1924

1G KG Düssel-Narren e.V.

1H Große Karnevalsgesellschaft „Elf vom Dörp“ e. V. 1929

1I KG Lott Jonn 1929 e.V.

1J Karnevalsgesellschaft „Gemeinsam Jeck“ e.V.

1K Düsseldorfer Narrencollegium von 1952 e.V.

1L KG Jecke Pänz 2010 e.V.

1M KG Blau Weiss Büderich 1958 e.V.

1N KG Hötter Jonges e.V. 1948

1O KG Düsseldorfer Radschläger 1880 e.V.

1P KG Närrische Schmetterlinge e.V.

1Q Hoppediz-Wache e.V.

1R Benrather Schlossnarren e.V.

1S GKG Düsseldorfer Narrenzunft 1910 e.V.

2A KG Düsseldorfer Nordlichter e.V.

2B Amazonenkorps Düsseldorf e.V.

2C KG Unterrather Funken Blau-Gelb 1950 e.V.

2D KG Närrische Lohauser e.V.

2E Tonnengarde Niederkassel 1887 e.V.

2F KG Reisholzer Quatschköpp 1982 e.V.

2G KG Närrische Wehrhähne 1972 e.V.

2H KG Gerresheimer Bürgerwehr 1956 e.V.

2I G.K.G. Närrisch Welthus 1893 e.V.

2J KG „De Jecke vom Försteplatz“

2K Gesellschaft Düsseldorfer Funkenartillerie Rot-Wiss

2L KG Regenbogen e.V.

2M KG. Onger Ons 1952 e.V.

2N Gesellschaft Düsseldorfer Spiesratze e.V. 1911

2O K.G. Düsseldorfer Schlossturmgarde 1993 e.V.

2P GKG Düsseldorfer Uzbröder 1931

3A KG „De 11 Pille“

3B Karnevalsfreunde der katholischen Jugend Düsseldorf

3C K.C. Nette Leut 1970

3D Dä Stolz von Odebach

3E Große Erkrather KG

3F KG. Düsseldorfer Räbbelche 1962 e.V.

3G KG Düsseldorfer Originale e.V.

3H KG Till’s Freunde Düsseldorf-Derendorf 1962 e.V.

3I Ehrengarde Stadt Düsseldorf e.V.

3J KG Die Elf vom Niederrhein

3K K.G. Büdericher Heinzelmännchen 1948 e.V.

3L KG Jrön Wisse Jonges Düsseldorf 1950 e.V.

3M KG. Knaasköpp 1929

3N Große Karnevalsgesellschaft 1890 Düsseldorf e.V.

3O GKG Rheinische Garde Blau-Weiss e. V. 1968

