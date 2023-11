Karneval in Düsseldorf

11.11., 11 Uhr 11 in Düsseldorf: So erwachte der Hoppeditz am Marktplatz – alle Fotos!

11. November 2023

Am 11.11. um 11 Uhr 11 war es wieder soweit: Der Hoppeditz stieg am Düsseldorfer Marktplatz aus seinem Senftopf, um die neue Session einzuläuten. Bei der anschließenden Party kommen zudem zahlreiche prominente Bands auf die Bühne – wir haben die Fotos.