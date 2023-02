Düsseldorf: So fahren Busse und Bahnen an den Karnevalstagen 2023 – alle Infos

An Altweiber, Karnevalssonntag und Rosenmontag sind viele Düsseldorfer Jecken auf den ÖPNV angewiesen. Die Rheinbahn setzt an den närrischen Tagen vermehrt Busse und Bahnen ein, um die Karnevalisten sicher an ihre Ziele und auch wieder nach Hause zu bringen. Wo kommt es zu Fahrplanänderungen?

Karneval in Düsseldorf 2023: So fahren U-Bahn und Straßenbahn

An Karneval gilt bei der Rheinbahn der gleiche Fahrplan wie sonst an Wochenenden, mit Ausnahme der NachtExpress: Die Busse NE1, NE2, NE4, NE5 und NE6 und die U-Bahnen U71, U72, U74/76, U75 und U79 fahren bis 2.30 Uhr halbstündig.

Folgende Straßenbahnlinien fahren bis 2.30 Uhr verstärkt im 30-Minuten-Takt:

Linie 705: Unterrath – Vennhauser Allee

Linie 722/730: Schlesische Straße – Vennhauser Allee – Hassels, Kirche

Linie 785: Heinrich-Heine-Allee – Hassels – Hilden, Fritz-Gressard-Platz

Linie 830: Meerbusch – Lank, Kirche – Düsseldorf, Handweiser

Linie 831: Meerbusch, Haus Meer – Krefeld-Uerdingen Bahnhof

Linie 839: Meerbusch, Haus Meer – Ilverich – Lank – Haus Meer

Karneval in Düsseldorf 2023: Mit Bus und Bahn nachts in die Altstadt

Die Nachtfahrten der Ortsbus-Linien O1, O3 und O6 und die Buslinien 737, 738/746, 741, 743, 748, 754, 770, 773, 780, 782, 784, 788, 833, 834, SB50, NE3, NE7 und NE8 sind nach dem bekannten Fahrplan im Einsatz: Sie fahren in und nach Erkrath, Haan, Hilden, Mettmann, Meerbusch und Monheim. Die Discolinien DL1, DL4, DL5 und DL6 sind von Donnerstag bis Sonntagnacht unterwegs.

Karneval in Düsseldorf 2023: ÖPNV-Fahrplan an Rosenmontag

Am Rosenmontag gilt weitgehend der Samstagsfahrplan, jedoch ohne Nachtfahrplan. Zusätzlich setzt die Rheinbahn auf vielen Linien mehr Bahnen und Busse ein. Teilweise kann es an Rosenmontag zu Sperrungen und Umleitungen kommen. Alle Infos zum Fahrplan findet ihr hier.

Karneval in Düsseldorf 2023: Umleitungen wegen Rosenmontagszug und Veedelszügen

An den Karnevalstagen wird die Stadt Düsseldorf in einen Ausnahmezustand versetzt. Wer fest mit den Fahrplänen der Rheinbahn plant, sollte sich trotzdem auf kurzfristige Umleitungen einstellen. Wo Veedelszüge die Linien kreuzen, werden Busse und Bahnen durch die Einsatzleitung von Polizei umgeleitet:

Karnevalssamstag: Linien in Benrath, Itter, Unterbach, Meerbusch, Mettmann und Langenfeld teilweise von Umleitungen betroffen.

Linien in Benrath, Itter, Unterbach, Meerbusch, Mettmann und Langenfeld teilweise von Umleitungen betroffen. Karnevalssonntag: Linien U73, U75 und 705 durch die Veedelszüge in Eller und Gerresheim zeitweise gesperrt, Ersatzbusse im Einsatz. In Neuss fährt die Linie 709 ab 8.45 bis 3 Uhr nicht mehr durch die Innenstadt. Die Buslinien in Neuss, Niederkassel, Haan, Reisholz, Ratingen-Lintorf, Unterbach, Krefeld Gellep-Stratum und Uerdingen fahren Umleitungen.

Linien U73, U75 und 705 durch die Veedelszüge in Eller und Gerresheim zeitweise gesperrt, Ersatzbusse im Einsatz. In Neuss fährt die Linie 709 ab 8.45 bis 3 Uhr nicht mehr durch die Innenstadt. Die Buslinien in Neuss, Niederkassel, Haan, Reisholz, Ratingen-Lintorf, Unterbach, Krefeld Gellep-Stratum und Uerdingen fahren Umleitungen. Rosenmontag: Straßenbahnlinien entlang der Zugstrecke ab 6 bzw. 8 Uhr gesperrt. Ausweichmöglichkeiten bieten die U-Bahnen, die verstärkt im Einsatz sind.

Düsseldorf Karneval 2023: Sperrung der Königsallee am Sonntag und Rosenmontag

Zusätzlich wird von Sonntag, 19. Februar, ab 4 Uhr, bis Dienstag, 21. Februar, bis 4 Uhr, die Königsallee gesperrt. Die Buslinien SB50, 780, 782, 785, 805, 817, NE3, NE4, NE5 und NE7 fahren eine Umleitung über den Kö-Bogen-Tunnel. Am Rosenmontag, 20. Februar, werden die Buslinien SB50, 780, 782 und 785 von 8 bis etwa 18 Uhr ab der Haltestelle „Uni-Kliniken“ umgeleitet. Start- und Endpunkt ist dann die Haltstelle am Hauptbahnhof.

Düsseldorf Karneval 2023: das richtige Bahnticket

Für Besucher empfiehlt die Rheinbahn während der Karnevalstage ein 24- oder 48-StundenTicket. Je nach StundenTicket und Anzahl der Personen im Gruppenticket (bis zu fünf Personen) gibt es das Ticket ab 7,60 Euro.

Für Jecken, die nur am Abend mit dem Nahverkehr mitfahren wollen, bietet sich das HappyHourTicket für 3,40 Euro an. Das Ticket gilt für das gesamte Stadtgebiet für Fahrten zwischen 18 und 6 Uhr am Folgetag. Das HappyHourTicket gibt es über die App oder online im Ticketshop zu erwerben.

Düsseldorf Karneval 2023: Wochenend-Regelung gilt nicht am Rosenmontag!

Für alle Abonnenten der Rheinbahn und Deutschen Bahn – sowie Studierende und Auszubildende – gilt: Der Rosenmontag ist kein gesetzlicher Feiertag. Daher ist die Mitnahme weiterer Personen erst ab 19 Uhr erlaubt.

