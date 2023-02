Düsseldorfer Karneval: Das sind die Veedelszüge 2023

Den Rosenmontagsumzug am Graf-Adolf-Platz in der Düsseldorfer Innenstadt kennt jeder. Wem der Traditionszug zu allerdings zu überlaufen ist und wer mit Freunden und Nachbarn lieber in geselliger Atmosphäre feiern möchte, der ist bei den sogenannten „Veedelszügen“ bestens aufgehoben. Wie der Name schon verrät, organisieren Karnevalisten und lokale Vereine hier ihre eignen Umzüge durch die Düsseldorfer Stadtteile. Wir haben eine Auflistung aller Veranstaltungen.

Düsseldorfer Karneval Veddelszüge 2023: Feiern in den Straßen Gerresheims

Der Gerresheimer Veedelszoch „Saubande“ zieht auch in dieses Jahr wieder seine Runden durch den Stadtteil im Osten Düsseldorfs. Los geht es mit der närrischen Veranstaltung am Sonntag (19. Februar) um 11.10 Uhr an der Quadenstraße. Die Karnevalsgruppe samt Wagen zieht insgesamt 3,9 Kilometer durch das Viertel bis zur Gräulinger Straße. Der Veedelszoch in Gerresheim ist der größte der Stadt. Im Corona-Vorjahr 2019 machten 38 Gruppen mit rund 1800 Menschen mit.

>>Karneval in Düsseldorf: Glasverbot, Erste-Hilfe-Stationen und über 400 Toiletten<<

Im Anschluss an den Karnevalszug wird es ein Biwak mit Live-Musik auf der Bühne am Alter Markt geben. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Natürlich kann auch in einer der zahlreichen Kneipen rund um den Markt weitergefeiert werden.

Veddelszüge 2023 in Düsseldorf: Umzug für Familien mit Kindern am Südpark

Etwas früher geht es hingegen schon am Freitag (17. Februar) um 10.10 Uhr im Südpark los. Dann zieht der Veedelszoch der Werkstatt für angepasste Arbeit von Haus Deichgraf zum Höfchen hinter dem Hofladen. Menschen mit und ohne Behinderung sind herzlich eingeladen, am Karnevalsumzug teilzunehmen. Im Anschluss kann im Höfchen zu Live-Musik von der Band „Heavy Gummi“ weitergetanzt werden. Diese Veranstaltung eignet sich besonders für Familien mit Kindern im Grundschul- und Kindergartenalter.

Karneval in Düsseldorf 2023: Konkurrenz in Wittlaer an Rosenmontag

Wer an Rosenmontag abseits des Trubels der Innenstadt feiern möchte, kann sich den Jecken im Stadtteil Wittlaer anschließen. Diese ziehen am Montag (20. Februar) ab 14.30 Uhr durch die Straßen des Viertels. Los geht es am Kreisverkehr „Beim Jäger“, von da aus geht es über die Bockumer Straße zur Party auf den Schützenplatz.

>>Altbier-Preise in Düsseldorf: So viel kostet das Bier an Karneval 2023<<

Düsseldorfer Karneval: Veddelszug im Eselsland Unterbach

Diese Session heißt es im familiären Düsseldorfer Stadtteil wieder: Unterbach IA! Auf dem Breidenplatz eröffnet am Sonntag (19. Februar) das Biwak. Um 14.11 Uhr startet dann der Karnevalsumzug von der früheren Supermarkt-Einfahrt an der Gerresheimer Landstraße weiter über die Vennstraße.

Karneval in Düsseldorf 2023: Feiern beim Veedelszoch im Norden

Jecken aus dem nördlichen Teil der Stadt werden beim Veedelszoch in Mörsenbroich auf ihre Kosten kommen. Der Karnevalszug startet hier am Sonntag (19. Februar) um 11 Uhr vor dem Jungen Schauspielhaus in der Münsterstraße 446. Von dort aus wandern die Narren durch das ganze Viertel und machen auch einen Abstecher in Rath. Am Jungen Schauspielhaus findet zudem ein großes Biwak ab 10.11 Uhr statt.

>>Düsseldorfer Karneval 2023: Diese Partys, Events und Veranstaltungen finden statt – alle Termine im Überblick<<

Düsseldorfer Karneval: Größter Veddelszug im Süden

In Reisholz und Hassels wissen die Jecken, wie man Karneval feiert: Die Reishölzer Quatschköpp organisieren auch in diesem Jahr wieder einen Veedelszoch durch die beiden Stadtteile. Sie stellen damit die größte Karnevalsfeier im Düsseldorfer Süden auf die Beine. Der Zug maschiert am Sonntag (19. Februar) um 14.31 Uhr von der Dattelstraße bis zur Henkelstraße.

Düsseldorfer Karneval 2023: Dörfliche Atmosphäre beim Zoch in Lohausen

Der Straßenkarneval in Lohausen empfängt Jecken am Samstag (18. Februar) zur Traditionszeit um 11.11 Uhr mit dem Veedelszug am Schützenplatz an der Lohauser Dorfstraße. Dort findet im Anschluss an die Veranstaltung auch das Biwak der KG „Närrische Lohauser“ statt.

>>Rosenmontag 2023 in Düsseldorf: Diese Kneipen, Clubs und Bars sind geöffnet – alle Partys<<

Düsseldorfer Karneval: Ausgelassene Stimmung beim Veddelszug in Benrath

Paulsmühler Karnevalisten feiern die fünfte Jahreszeit am Samstag (18. Februar) im schönen Benrath. Hier startet der Umzug um 14.11 Uhr im östlichen Teil des Stadtviertels, an der namensgebenen Paulsmühle in der Paulsmühlenstraße. Ziel ist der Bunker, wo die Karnevalsparty mit guter Musik fortgesetzt wird.

Karneval in Düsseldorf 2023: Iltler-Umzug mit langer Tradition

„Schon die Ritter feierten Karneval in Ittler!“ Getreu dieses Mottos führen die Jecken am Samstag (18. Februar) um 14 Uhr am den Traditionsumzug fort. Starten tut die närrische Veranstaltung auf dem Schützenplatz und zieht von dort aus durch das ganze Dorf. Zurück am Platz angekommen, folgt eine After-Zoch-Party.

Nach coronabedingter Pause wird in der diesjährigen Karnevals-Session in Düsseldorf auch noch eine weitere Tradition fortgeführt. Welche das ist, erfahrt ihr hier.

Düsseldorf Karneval: Feiern in Eller und Lierenfeld

In den beiden Stadtteilen im Osten Düsseldorfs ziehen Fußgruppen und Wagen am Sonntag (19. Februar) durch die Straßen. Der lokale Veddelzoch startet um 14.11 an der Schweiditzer Straße.

Düsseldorfer Karneval: Die fünfte Jahreszeit auf der linksrheinischen Seite

Mit ersten Feierlichkeiten geht es hier am Sonntag (19. Februar) um 11 Uhr an der Tonnengarde los. Der Karnevalsumzug durch die prächtigen Straßen in Oberkassel und Niederkassel startet anschließend um 12.15 Uhr an der Niederkassler Straße / Ecke Kanalstraße. Das traditionelle Tonnenrennen erwartet seine Teilnehmer hingegen um 14 Uhr auf der Niederkassler Straße.