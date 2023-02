Düsseldorfer Karneval: So wird das Wetter von Altweiber bis Rosenmontag

Wird die Sonne scheinen, wenn die Möhnen an Altweiber das Rathaus stürmen und Jacques Tilly seine politischen Karnevalswagen am Rosenmontag auf der Kö präsentiert? Tonight News hat vor den tollen Tagen mit Diplom-Meteorologe Dominik Jung gesprochen.

Wetter an Karneval: Wie sind die Aussichten für Altweiber in Düsseldorf?

An Altweiber dürfen wir uns in Düsseldorf auf 11 bis 12 Grad freuen. „Ziemlich warm für Februar“, findet auch der Experte von wetter.net. Allerdings soll es am Faschingsdonnerstag teilweise zu Sprühregen kommen.

Freitag bis Sonntag dürfen die Düsseldorfer Jecken bei milden 13 Grad feiern.

Wetter an Karneval: Wie sind die Aussichten für Rosenmontag in Düsseldorf?

Und wie sieht es am Rosenmontag aus, wenn der Zoch durch die Innenstadt zieht? Auch hier bleibe es laut dem Meteorologen weitestgehend trocken. Sonne und Wolken wechseln sich ab – Helau!

