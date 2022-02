Karneval 2022: Rosenmontag in Düsseldorf – diese Kneipen und Bars sind geöffnet!

Der Karneval in Düsseldorf findet 2022 trotz Corona-Pandemie statt – wenn auch etwas anders als sonst. So gibt es Auflagen für jecke Veranstaltungen. Außerdem wird die Altstadt von Altweiber bis Veilchendienstag zur Brauchtumszone mit entsprechenden Regeln: Am 24. Februar haben viele Kneipen geöffnet während einige beliebte Brauereien ihre Türen über die tollen Tage schließen. Doch was ist eigentlich am Rosenmontag in der NRW-Landeshauptstadt los? Hier unser Überblick.

Der Rosenmontagszug wurde von den Veranstaltern wie viele offizielle Sitzungen und Bälle verschoben: Am 29. Mai – einem Sonntag – zieht der Zoch durch die Innenstadt. Das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) suchte deshalb auch ein neues Motto, das wahrscheinlich schon bald verkündet wird.

Also ziehen am traditionellen Rosenmontag keine Wagen durch die Innenstadt. Doch was ist in den Kneipen und Brauereien der Düsseldorfer Altstadt los? Insgesamt jedenfalls deutlich weniger als an den anderen Karnevalstagen.

Karneval 2022: Diese Düsseldorfer Kneipen haben an Rosenmontag geöffnet

„Ruhetag“ oder „Wir warten auf den nächsten Rosenmontag“: So ähnlich verkünden viele Bars und Brauereien, dass sie am 28. Februar geschlossen sind. Wer aber das Karnevals-Finale trotzdem gerne feiern möchte, ist hier richtig.

Montag, 28. Februar, ab 12 Uhr: Rosenmontag im Engel

Montag, 28. Februar, 13.11 Uhr: „Rosenmontagsbiwak“ der KG Närrische Schmetterlinge in der Gaststätte Franz Ratte

Montag, 28. Februar, ab 14 Uhr: Rosenmontag im Kuhstall

Montag, 28. Februar, ab 15 Uhr: Karneval im Rosenrot

