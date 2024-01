Rosenmontag Düsseldorf 2024: Start Rosenmontagszug, bester Blick auf den Zoch, Strecke – die Infos

Am 12. Februar findet mit dem Rosenmontagszug in Düsseldorf der Höhepunkt des Straßenkarnevals 2024 statt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine veränderte Strecke und wir verraten euch die Ticketpreise für die große Tribüne – wir haben alle Infos für euch!

Rosenmontagszug Düsseldorf 2024: Wann startet der Rosenmontagszug?

Der Rosenmontagszug in Düsseldorf wird voraussichtlich wieder um 12.22 Uhr mittags starten. Dann bewegen sich rund 8000 Teilnehmer mit etwa 2,5 Kilometer pro Stunde durch die Düsseldorfer Innenstadt. Insgesamt wird es 110 Mottowagen, 85 Fußgruppen und 30 Blaskapellen geben.

Rosenmontagszug Düsseldorf 2024: Wo startet der Rosenmontagszug?

Los geht es an der Kreuzung Herzogstraße/Corneliusstraße. Die Aufstellung der Gruppen soll auf der Mecumstraße, der Erasmusstraße und der Corneliusstraße stattfinden. Auch die Wagen sollen dort aufgestellt werden. Zunächst kommen die Wagen aber ab 8 Uhr aus der Wagenbauhalle am ehemaligen Rheinbahndepot.

Rosenmontag Düsseldorf 2024: Wo läuft der Rosenmontagszug lang?

Der Rosenmontagszug startet auf der Ostseite der Corneliusstraße und bewegt sich dann weiter über die Hüttenstraße, die Graf Adolf Straße, von dort in die Bahnstraße weiter in die Königsallee. Dann geht es weiter zum Corneliusplatz, über die Ludwig-Zimmermann-Straße, die Heinrich-Heine-Allee, hin zum Grabbeplatz.

Es folgen die Mühlenstraße, der Burgplatz, der Marktplatz und von dort geht es weiter in die Marktstraße. Weiter geht es über die Berger Straße, den Carlsplatz, die Bilker Straße, in die Haroldstraße und die Hohe Straße. Danach folgt die Benrather Straße, wieder die Königsallee – diesmal die Bankenseite – und in die Carl-Theodor-Straße. Dann geht es wieder zum Graf-Adolf-Platz, wieder in die Graf-Adolf-Straße, über die Elisabethstraße und zurück zur Bilker Allee, wo sich der Zug dann auflösen soll. Wegen einer Großbaustelle auf der Friedrichstraße gibt es einen geänderten Zugverlauf in diesem Jahr hin zum Bilker Bahnhof.

Die Pferdegruppen ziehen noch etwas weiter über die Merowingerstraße und die Ulenbergstraße bis hin zur Ubierstraße.

Rosenmontagszug Düsseldorf 2024: Welche Straßen werden für den Rosenmontagszug gesperrt?

Die ersten Absperrungen für den Rosenmontagszug 2024 in Düsseldorf erfolgen bereits am Sonntagmorgen. Am Rosenmontag selbst wird dann ab 7 Uhr morgens der Bereich um die Wagenbauhalle gesperrt. Das betrifft vor allem die Merowingerstraße. Eine halbe Stunde später wird dann der komplette Bereich abgesperrt, wo sich der Zug aufstellen soll. Das betrifft die Mecumstraße, die Erasmusstraße und die Corneliusstraße. Also den Bereich zwischen „Auf’m Hennekamp“ und der Herzogstraße.

Ab 8.30 Uhr wird dann die komplette Strecke des Zugs gesperrt. Auch die zuführenden Straßen werden dann für den normalen Verkehr geschlossen. Ab 10 Uhr wird dann auch der Rheinalleetunnel in Fahrtrichtung Düsseldorf dicht gemacht. Über die Theodor-Heuss-Brücke wird der Verkehr dann umgeleitet. Aufgehoben werden die Sperrungen bis spätestens 19 Uhr, je nachdem wie sich die Lage darstellt.

Rosenmontagszug Düsseldorf 2024: Diese Vereine sind beim Rosenmontagszug dabei

Düsseldorfer Bürgerwehr 1892

Gesellschaft Düsseldorfer Spiesratze e.V. 1911

KG Düsseldorfer Radschläger 1880 e.V.

KG Regenbogen e.V.

KG Närrische Schmetterlinge e.V.

Karnevalsfreunde der katholischen Jugend Düsseldorf

Große Karnevalsgesellschaft 1890 Düsseldorf e.V.

KG Till’s Freunde Düsseldorf-Derendorf 1962 e.V.

Benrather Schlossnarren e.V.

KG Düssel-Narren e.V.KG Närrische Marktfrauen 1949 e.V.

KG Die Elf vom Niederrhein

Ehrengarde Stadt Düsseldorf e.V.

GKG Düsseldorfer Narrenzunft 1910 e.V.

KG Blau Weiss Büderich 1958 e.V.

KG. Düsseldorfer Räbbelche 1962 e.V.

KG Knaasköpp 1929

Große Erkrather KG

K.G. Büdericher Heinzelmännchen 1948 e.V.

K.C. Nette Leut 1970

KG Jrön Wisse Jonges Düsseldorf 1950 e.V.

Schloßgarde der Stadt Düsseldorf von 1999 e.V.

Allgemeiner Verein der Karnevalsfreunde Düsseldorf e.V. 1829

KG Hötter Jonges e.V. 1948

KG Lott Jonn 1929 e.V.

Große Karnevalsgesellschaft „Elf vom Dörp“ e. V. 1929

RKG Rather Aape 1950 e.V.

KG Düsseldorfer Originale e.V.

KG Gerresheimer Bürgerwehr 1956 e.V.

Karnevalsgesellschaft „Gemeinsam Jeck“ e.V.

Düsseldorfer Narrencollegium von 1952 e.V.

DKG Weissfräcke e.V.

KG Jecke Pänz 2010 e. V.

Hoppediz-Wache e.V.

Gesellschaft Düsseldorfer Funkenartillerie Rot-Wiss

KG Reisholzer Quatschköpp 1982 e.V.

KG Närrische Wehrhähne 1972 e.V.

Tonnengarde Niederkassel 1887 e.V.

Amazonenkorps Düsseldorf e.V.

KG „De Jecke vom Försteplatz“

KG Närrische Lohauser e.V.

K.G. Düsseldorfer Schlossturmgarde 1993 e.V.

GKG Düsseldorfer Uzbröder 1931

KG Kittelbacher Blumenkinder e.V.

KG. Onger Ons 1952 e.V.

KG Unterrather Funken Blau-Gelb 1950 e.V.

G.K.G. Närrisch Welthus 1893 e.V.

KG Düsseldorfer Nordlichter e.V.

GKG Rheinische Garde Blau-Weiss e. V. 1968

Rosenmontagszug Düsseldorf 2024: Wo laufen die Pferdezüge?

Für die berittenen Gruppen und Züge gibt es seit 2023 einige besondere Neuerungen. So wurden die Pferde an der Spitze des Rosenmontagszugs platziert. So sollten die Wartezeiten für die Tiere minimiert werden. Wahrscheinlich wird sich an der Neuerung für die Tiere nichts geändert haben.

Eine weitere Richtlinie, die von der Landesregierung festgelegt wurde, war in jenem Jahr auch die klare Trennung von Musikkapellen und Pferden. So sollten die Tiere nicht in der Nähe der Kapellen laufen wegen der Lautstärke und des erhöhten Stresslevels für die Vierbeiner.

Ebenfalls müssen die Reiter inzwischen entsprechend Erfahrung vorweisen. Auch ein Höchstgewicht der Reiter ist vorgeschrieben. Zudem gilt auf den Pferden ein striktes Handy- sowie Rauchverbot.

Rosenmontagszug Düsseldorf 2024: Wo ist die Tribüne für den Rosenmontagszug?

Die Tribüne für den Düsseldorfer Rosenmontagszug befindet sich am Graf-Adolf-Platz in Düsseldorf. Einlass ist wieder ab 10.15 Uhr.

Rosenmontagszug in Düsseldorf 2024: Von wo gibt es den besten Blick auf den Zoch?

Den schönsten Blick zu ergattern, ist beim Zoch in Düsseldorf gar nicht so einfach. Einen besonders guten Blick über die tobende Karnevalsmeute kann man am Grabbeplatz erhaschen. Hier findet ihr nicht nur mehrere Treppen, sondern auf dem Vorplatz des K20 auch Betonbänke, die sich am Rosenmontag optimal als Aussichtspunkt zweckentfremden lassen. Auch am Start- und Endpunkt am Graf-Adolf-Platz hat man womöglich einen guten Überblick über den Zug, denn hier ist genügend Platz für alle.

Am meisten Kamelle gibt es wie immer am Rathausplatz zu fangen. Denn hier wird zur Halbzeit eine Riesenparty mit Live-Musik, Tänzern und Show-Programm gefeiert. Daher sind die angeheiterten Zugteilnehmer wahrscheinlich besonders willig, so viele Leckereien wie möglich in die Menge zu werfen.

Rosenmontagszug Düsseldorf 2024: Was kostet eine Karte für die Tribüne für den Rosenmontagszug?

Eine Karte für die Tribüne für den Rosenmontagszug in Düsseldorf kostet 99 Euro. Kinder von 4 bis 14 Jahren zahlen 66 Euro für eine Karte auf der Tribüne. Wer eine Karte ergattern konnte, der hat freie Sitzplatzwahl.

In der Karte enthalten ist zudem ein Empfang am Rathaus. Dort gibt es dann auch eine Bewirtung in Form von alkoholfreien Getränken, Bier und auch Speisen. Die Karten sind allerdings bereits ausverkauft.

Rosenmontagszug Düsseldorf 2024: Wo kann ich den Zoch im TV sehen?

Wer den Rosenmontagszug in Düsseldorf nicht vor Ort oder live erleben kann, aber nicht auf das jecke Treiben verzichten will, der kann am Rosenmontag beim WDR einschalten. Dort wird der Umzug ab 15 Uhr live übertragen.

Rosenmontagszug Düsseldorf 2024: Wo wird am Rosenmontag gefeiert?

Am letzten Tag der tollen Tage wird in Düsseldorf natürlich auch auf den Straßen und Kneipen gefeiert. Eine große Veranstaltungs-Übersicht von Altweiber bis Rosenmontag findet ihr hier!