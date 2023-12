Düsseldorfer Kult-Brauerei Füchschen schenkt künftig zu Karneval sein Bier im Burgplatz-Zelt aus

Die Füchschen Brauerei hat kurz vor Weihnachten eine besondere Nachricht für alle Karnevalsfreunde: Die Jecken dürfen sich an den tollen Tagen im kommenden Jahr auf Füchschen Alt am Düsseldorfer Burgplatz freuen. Gemeinsam mit Zelte Scheuten will man die Karnevalstage 2024 am zentralen Platz in der Altstadt unvergesslich gestalten.

Dazu sind auch Veranstaltungen geplant, wie Ilona Scheuten ausführt. So soll es am Samstag eine Füchschen-Nacht mit Kostümprämierung geben, am Karnevalssonntag sollen dann Porno Al Forno auf dem Burgplatz auftreten. Auch der Inhaber der Füchschen Brauerei, Peter König, ist stolz auf die Partnerschaft: „Ich habe mich über die Anfrage von Familie Scheuten sehr gefreut“, erklärt er.

Bei einem einmaligen Event soll es nicht bleiben. Vielmehr soll die Kooperation gleich die kommenden drei Karnevals-Sessionen anhalten. Für 2024 aber gibt es bereits ein breites Programm, welches wir euch hier im Überblick präsentieren:

Mittwoch, 7. Februar 2024 : KakaJu-Sitzung (19 Uhr)

: KakaJu-Sitzung (19 Uhr) Donnerstag, 8. Februar 2024 : Altweiber-Party (11.11 Uhr)

: Altweiber-Party (11.11 Uhr) Freitag, 9. Februar 2024 : Karneval meets Mallorca (18.30 Uhr)

: Karneval meets Mallorca (18.30 Uhr) Samstag, 10. Februar 2024 : Biwak KG Onger Ons (13 Uhr) Jecke Füchschen-Nacht mit DJ Jan Beatstar (18 Uhr)

: Sonntag, 11. Februar 2024 : Karnevalsparty Onger Ons (13 Uhr) Kultband Porno Al Forno (18 Uhr)

: Rosenmontag, 12. Februar 2024: After-Zoch-Party (16 Uhr)

