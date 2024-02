Karneval Düsseldorf 2024: Die beliebtesten Kostüme der Session

Karneval steht in den Startlöchern, doch ihr wisst immer noch nicht, wie ihr euch diese Session verkleiden wollt? Dann werft einmal einen Blick in unsere Bildergalerie. In dieser verraten wir euch, welche Kostüme derzeit beim Karnevalhändler Deiters am häufigsten über die Theke gehen. Mehr zu den beliebtesten Outfits der diesjährigen fünften Jahreszeit lest ihr hier.

Ihr wollt wissen, wo ihr in Düsseldorf die besten Kostüme und passenden Karnevalsbedarf bekommt? Dann schaut hier vorbei.