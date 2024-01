Karneval in Düsseldorf: Das sind die beliebtesten Kostüme der Session

Schon bald findet Düsseldorfs größte Party des Jahres statt: Die Karnevalstage stehen vor der Tür! Von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch schlüpfen Jecken der Stadt in verschiedene Kostüme und schunkeln ausgelassen mit ihren Kameraden.

Immer öfter kleiden sich Narren mittlerweile in ausgefallene Outfits und Gewänder. So sah man im vergangenen Jahr besonders häufig Feiernde in Retro-Anzügen oder als Ken und Barbie verkleidet. Doch was sind in diesem Jahr die beliebtesten Kostüme? Tonight News hat beim Karnevalsexperten Deiters nachgefragt.

Beliebteste Kostüme an Karneval in Düsseldorf: Die Haribo-Tüte

Bei Deiters in Düsseldorf belegen diverse Haribo-Tüten den vierten Platz in Sachen Verkaufszahlen, wie ein Pressesprecher Tonight News mitteilt. „Diese Outfits sind vor allem bei Gruppen extrem beliebt“, erklärt der Unternehmenssprecher weiter.

Bei Deiters erhaltet ihr das originelle Kostüm in den verschiedenen Geschmacksrichtungen der klassischen Goldbären bis hin zu Lakritz-Schnecken. Lustige Gruppenfotos, aber auch der ein oder andere verwunderte Blick sind euch in diesem Gewand garantiert.

Beliebteste Karnevalskostüme 2024 in Düsseldorf: Der Metallic-Look

Am dritthäufigsten über die DeitersLadentheke in Düsseldorf gingen Kostüme im Metallic-Look. Bei diesen kleiden sich Karnevalisten von Kopf bis Fuß in schimmernde Kleidung in bunten Tönen. Je mehr Glanz, desto besser, lautet dabei die Devise.

Wie Deiters erklärt bieten solche Verkleidungen Karnevalisten „eine Möglichkeit aufzufallen und glänzend wie ein Edelstein auszusehen“. Der Stil sei sowohl bei Männern als auch bei Frauen gleichermaßen beliebt.

Karnevalstrends in Düsseldorf: Hippie-Cord-Anzüge

Den zweiten Platz erobern diese Session die Hippie-Cord-Anzüge. Diese erhaltet ihr bei Deiters in unterschiedlichen Farben und Ausführungen.

Doch nicht nur in der Karnevalswelt feiert der grobe Samtstoff ein Comeback, auch in Modegeschäften und Laufstegen ist er seit geraumer Zeit wieder häufiger zu sehen. Sehr praktisch ist, dass der Stoff Narren an kalten Karnevalstagen etwas Wärme spendet. Mit Cord-Outfits schlagt ihr also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.

Das beliebteste Kostüm der Session in Düsseldorf: Der Haribo-Goldbär

Das absolute Lieblingskostüm ist in diesem Jahr der Haribo-Goldbär. Obwohl es die Verkleidung erst seit dieser Session gibt, hat das niedliche Outfit schon jetzt die Herzen der Düsseldorfer Jecken erobert. Bei dem niedlichen Anblick ist das aber auch kein Wunder. Das Kostüm gibt es dabei für große und kleine Karnevalisten.

Neben dem Faschingsexperten Deiters gibt es in Düsseldorf noch viele weitere Stores, in denen ihr tolle Verkleidungen für den Rosenmontagszug bekommt. Welche das sind, erfahrt ihr hier.