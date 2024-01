Karneval Düsseldorf 2024: Kö-Treiben am Tulpensonntag – alle Infos

Es ist eine Tradition, die Erzählungen zufolge bis in die späten 1940er-Jahre zurückreicht: Jedes Jahr an Tulpensonntag pilgern Karnevalisten aus Düsseldorf und dem Umland auf die Königsallee, um sich dort in kreativen Kostümen zu präsentieren.

In dieser Session findet das Kö-Treiben wider Erwartens statt – 2023 wurde das Traditions-Event noch aus Kostengründen abgesagt. Im Herbst dann die Kehrtwende: Das Kö-Treiben soll doch stattfinden. Hier bekommt ihr alle Infos zum jecken Treiben auf der Kö.

Düsseldorfer Karneval: Was ist das Kö-Treiben?

Beim Kö-Treiben pilgern tausende Jecken an Tulpensonntag auf die Königsallee (Kö) in Düsseldorf, um dort Straßenkarneval zu feiern. Die Menschen kommen dabei in aufwändigen Kostümen und mit jeder Menge Alkohol unter freiem Himmel zusammen.

Viele bringen sich ihre Speisen und Getränke sogar von Zuhause mit. Auf Durstige und Hungrige, die sich nicht vorbereitet haben, warten aber auch ausreichend Getränkebuden und Foodtrucks am Rande der Kö. Außerdem wird das Event von einer Bühne aus mit Live-Musik begleitet.

Wann findet das Kö-Treiben statt?

2024 findet das Kö-Treiben, wie gewohnt, am Tulpensonntag (11. Februar), auch Karnevalssonntag genannt, zwischen 11 und 18 Uhr auf der Kö statt.

Kö-Treiben 2024 im Überblick

Wann: Tulpensonntag, 11. Februar 2024, 11-18 Uhr

Wo: Königsallee, 40212 Düsseldorf

Eintritt: frei

Anfahrt: U-Bahnhaltestelle Steinstraße/Königsallee

Was ist beim Kö-Treiben 2024 neu?

In diesem Jahr werden erstmals die Düsseldorfer Schausteller rund um den Verbandsvorstandsvorsitzenden Oliver Wilmering das Kö-Treiben organisieren. Zuvor hatte das Comitee Düsseldorfer Karneval (CC) das Event rund 30 Jahre lang auf die Beine gestellt.

Aus Kostengründen war dies nun nicht mehr möglich, weshalb das Kö-Treiben sogar abgesagt werden sollte (hier mehr zu den Hintergründen). Im Herbst 2023 entschied die Stadt Düsseldorf sich jedoch, das traditionsreiche Karnevals-Highlight in die Hände der straßenfesterfahrenen Schausteller zu legen.

Einen Tag später geht es für viele Düsseldorfer dann schon zum Rosenmontagszug – alle Infos dazu lest hier!