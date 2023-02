Karnevalssonntag in Düsseldorf: Das sind die besten Partys am 19. Februar

Wahre Karnevalisten geben auch am Sonntag Vollgas, nachdem sie bereits seit Altweiber durchgefeiert haben – schließlich dürfen sie am Montag bis mindestens 11 Uhr ausschlafen, um sich dann für den Rosenmontagsumzug zurechtzumachen. Was euch konkret am Sonntag in Düsseldorf erwartet und welche Partys ihr nicht verpassen dürft, verraten wir euch in den nächsten Zeilen.

Karnevalssonntag in Düsseldorf: Beim Kö-Treiben wird es voll!

Aufgepasst: Am Karnevalssonntag wird es voll in Düsseldorf! Üblicherweise schauen bereits vor Rosenmontag bis zu einer Millionen Narren auf der Flaniermeile zwischen Kö und Altstadt vorbei. Beim sogenannten „Kö-Treiben“ heißt es dann schon vormittags „sehen und gesehen werden“ – wohl dem, wer die aktuellen Kostümtrends kennt und sich entsprechend in Schale geworfen hat.

Karneval für Elektro-Fans in Düsseldorf: Jeckhouse im Silq am 19. Februar

Erst kürzlich wurde das Silq zum fünftbesten Club in Deutschland gewählt: Zu Karneval darf man sich umso selbstbewusster von seiner besten Seite präsentieren. In der Boutique Bar erwartet euch am Sonntag Manuel V. mit den besten Partyclassics und House-Music. Los geht’s bereits ab 17 Uhr, gefeiert wird stilecht bis tief in den nächsten Morgen hinein.

Karnevalskonzert am Sonntag in Düsseldorf: „Porno al Forno“ im Schlösser Quartier & Henkel-Saal

Der Karnevalskracher am Sonntag findet sich im Schlösser Quartier & Henkel-Saal, wo die Kultband „Porno al Forno“ ab 19.30 Uhr die Bühne rockt. Der Ticketvorverkauf läuft bereits, die Chancen an der Abendkasse fündig zu werden sind gering.

Karneval in Düsseldorf: Progamm-Infos

Wir lassen euch zu Karneval nicht allein daheim sitzen: In unserem Ticker gibt es alle aktuellen Neuigkeiten zum Karneval in Düsseldorf. Party-People werfen zudem einen Blick auf das Programm am langen Karnevalswochenende:

