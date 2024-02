Karneval in Düsseldorf: Das sind die 6 legendärsten Kneipen

Altweiber, Tulpensonntag, Rosenmontag: Der Karneval in Düsseldorf ist ein echter Marathon. Doch wo lässt es sich eigentlicht feiern wie ein echter Jeck? Wir haben die ultimative Karnevalstour mit sechs legendären Kneipen für euch zusammengestellt, an denen kein Weg vorbei führen sollte.

Naseband’s auf der Mühlenstraße

Der Treffpunkt für viele Düsseldorfer an Karneval: Das Naseband’s im Herzen der Altstadt, das in diesem Jahr – nach eigenen Angaben – nicht nur die größte Jecken-Party der Stadt feiert, sondern auch sein zehntes Karneval begeht.

Besonders an Rosenmontag steigt hier dank direkter Lage am „Zoch“ eine riesige Outdoor-Party samt Live-Musik und einem Bierwagen der Hausbrauerei Zum Schlüssel. Falls es regnen sollte, werden einfach die Markisen rausgekurbelt und die Heizpilze angeschmissen. Neben Altbier werden hier übrigens auch Wein, Shots, Longdrinks und „Naseband’s Spezial“ gereicht.

Los geht es an Altweiber (Eintritt 5 Euro), alle Infos zu den Veranstaltungen im Naseband’s gibt es hier.

Adresse: Mühlenstraße 14, 40213 Düsseldorf

Brauerei im Füchschen – mit Zelt am Burgplatz

Das Füchschen auf der Ratinger Straße öffnet an Altweiber pünktlich ab 8 Uhr seine Pforten – und kurz darauf auch schon seine Zapfhähne. Mehrere DJs sorgen an allen Karnevalstagen für die richtige Partystimmung, der Eintritt ist frei.

Parallel dazu könnt ihr im Füchschen-Zelt am Burgplatz leckeres Alt genießen. Am Donnerstag startet hier die große Altweiber-Party, am Samstag die Füchschen-Nacht mit Kostümprämierung, am Karnevalssonntag tritt Porno Al Forno auf die Bühne und am Rosenmontag startet hier die After-Zoch-Party. Tickets gibt es über kaufdeinticket.de.

Adresse: Ratinger Straße 28, 40213 Düsseldorf; Füchschen-Zelt: Burgplatz, 40213 Düsseldorf

Uerige Hausbrauerei auf der Berger Straße

Das Uerige ist eine Institution in Düsseldorf, dessen gleichnamiges Altbier nicht nur von Touris geschätzt wird. An Karneval wird in der Hausbrauerei drinnen (und draußen) ausgelassen gefeiert und getanzt – und natürlich „dat leckere Dröppke“ getrunken.

Auch der Düsseldorfer Kult-DJ Theo Fitsos lässt sich am 10. Februar hier an den Decks blicken: Zur „Aloha Uerige“-Party werden hier Blumenketten mit Bier kombiniert. Los geht es um 18 Uhr, der Eintritt kostet euch 20 Euro (Tickets im Brauerei-Büro). Weitere Infos zu Veranstaltungen im Uerige gibt es hier.

Adresse: Berger Straße 1, 40213 Düsseldorf

Frankenheim Brauereiausschank auf der Wielandstraße

Keine Lust auf Altstadt, aber auf die Stimmung? Circa 20 Minuten fußläufig des Zoch-Trubels entfernt wird im Frankenheim auf der Wielandstraße, Ecke Wehrhahn, an Karneval durchgefeiert. Der Eintritt ist von Altweiber bis Rosenmontag frei. Das Frankenheim-Alt wird, wie gewohnt, frisch vom Fass gezapft.

Eines der Highlights: Am Samstag, 10. Februar, steigt hier die neunte große Karnevals-Brauhaus-Party mit Düsseldorfer Karnevalsbands wie Alt Schuss, Wimmer Band und The Fantastic Company. Weitere Infos zu Veranstaltungen im Frankenheim gibt es hier.

Adresse: Wielandstrasse 12, 40211 Düsseldorf

Rosenrot auf der Ratinger Straße

Fünf Tage Ekstase pur: Das Rosenrot auf der „Ratinger“ lädt zum ultimativen Karnevalsvergnügen ein. Von Altweiber bis Rosenmontag heißt es hier: Abfeiern bis die Sonne wieder aufgeht!

An der Bar gibt es währenddessen alles, was das Jeckenherz begehrt. Ob Düsseldorfer Klassiker, fruchtige Cocktails oder prickelnder Sekt – hier findet jeder seinen Durstlöscher. Auf der erhöhten Tanzfläche ist Platz für alle, die das Tanzbein schwingen möchten. Verschiedene DJs sorgen für beste Feierlaune. Weitere Infos zu Veranstaltungen im Rosenrot gibt es hier.

Adresse: Ratinger Straße 24, 40213 Düsseldorf

Straßenenkarneval feiern an der „längsten Theke der Welt“

Es gleicht einem Ding der Unmöglichkeit, Düsseldorfs Altstadt – die „längsten Theke der Welt“ – mit ihren rund 260 Kneipen, Restaurants und Bars in kürzester Zeit abzuklappern. Warum also nicht einfach „mittendrin“ feiern?

Denn auf der Ratinger Straße, auch bekannt als „Rätemateng“, dem Burgplatz, Markplatz und Co. sind tausende Jecken unterwegs, die nicht viel brauchen, um ausgelassen zu feiern – außer: gute Musik, ein paar Getränkestände und lauter Gleichgesinnte.

Die besten Spots für den Düsseldorfer Straßenkarneval:

Berger Straße

Bolker Straße

Burgplatz

Kurze Straße

Marktplatz

Mühlenstraße

Ratinger Straße

Tipp: Besorgt euch am besten Kamelle und Strüßjer, denn mit kleinen netten Gesten kommt man gleich ins Gespräch.

Und natürlich: die passende Verkleidung nicht vergessen! Euch fehlt es noch an Kostüm und Inspiration? Findet hier Fotos der beliebtesten Kostüme 2024 in Düsseldorf.

