Altbier-Preise in Düsseldorf: So viel kostet das Bier an Karneval 2023

Es darf während der fünften Jahreszeit in Düsseldorf natürlich nicht fehlen: das Altbier! Doch wie so viele andere Dinge auch wird das Traditions-Getränk in Zeiten der Energiekrise und hohen Rohstoff-Kosten teurer. Und so haben einige Hausbrauereien kurz vor Karneval wieder die Preise erhöht.

Wie die Altbier-Preise genau im Düsseldorfer Karneval aussehen, erfahrt ihr hier.

Altbier-Preise in Düsseldorf: Im Uerige an der Berger Straße wird es teurer

Während die Preise für Altbier im ersten Monat des neuen Jahres vielerorts noch beim Alten blieben, sah sich das Uerige an der Berger Straße zu Preiserhöhungen gezwungen. Bierliebhaber müssen hier ab sofort für ein frisch gezapftes 0,25 l-Glas Alt 2,85 Euro statt 2,65 Euro auf den Tisch legen. Die Gründe dafür sind bekannt: So nennt Michael Schnitzler, Chef der Bierbrauerei, die gestiegenen Kosten für Energie und bestimmte Zutatenpreise als Hauptursache. Im Gespräch mit der Rheinischen Post spricht er von weiteren Preissteigerungen bei Flaschen, Gläsern oder bei der Brauereitechnik.

Altbier-Preise in Düsseldorf: Füchschen und Zum Schlüssel – auch hier wird es teurer

Ähnliche Probleme beklagt die Hausbrauerei Zum Schlüssel in der Düsseldorfer Altstadt. Die Bierpreise sind hier Anfang des Jahres um zehn Cent von 2,60 Euro auf 2,70 Eurogestiegen. Auch die erhöhten Personalkosten sollen beim Preisanstieg eine Rolle gespeilt haben, heißt es von der Brauerei.

Ebenso müssen Stammgäste der Brauerei Im Füchschen diese Karnevals-Session mehr Geld für das dunkle Gebräu springen lassen. So kostet das Altbier im 0,25 l-Glas nun statt 2,70 Euro knackige 2,85 Euro!

Altbier-Preise in Düsseldorf: In diesen Kneipen und Lokalen bleibt der Preis gleich

In anderen Traditionslokalen und Kneipen werden die Preise aktuell noch nicht weiter angehoben: So bleibt der Altbier-Preis im Kürzer mit 2,30 Euro gleich. Auch im Schumacher wird es noch nicht teurer, allerdings kosten die 0,25 l im Glas auch schon 2,90 Euro.

Matthias Althof, Chef der KreuzherrenEcke in der Düsseldorfer Altstadt, macht gegenüber der BILD eine klare Ansage: „Bei mir kostet ein Frankenheim-Alt (0,2 l) 2 Euro – und das bleibt so!“. Um die gestiegenen Preise auszugleichen, wolle der Gastwirt eine Mischkalkulation machen. Alles andere könne er seinen Stammgästen nicht antun.

Eine ähnliche Vorgehensweise geht auch die Party-Kneipe Dä Spiegel in der Nähe der Düsseldorfer Kunsthalle. Hier will Inhaber Peter Klinkhammer seinen Gästen so lange wie möglich das Altbier zum Preis von 2,30 Euro für ein 0,2 l-Glas anbieten. Dafür habe er sein Lager bereits randvoll mit dem Bier gefüllt.

Was kostet ein Altbier in Düsseldorf? Die Altbier-Preise im Überblick:

KreuzherrenEcke: 2 Euro für 0,2 l

Dä Spiegel: 2,30 Euro für 0,2 l

Kürzer: 2,30 Euro für 0,2 l

Schlösser Quartier: 2,60 Euro für 0,25 l

Zum Schlüssel: 2,70 Euro für 0,25 l

Uerige: 2,85 Euro für 0,25 l

Füchschen: 2,85 Euro für 0,25 l

Schumacher: 2,90 Euro für 0,25 l

In der „KreuzherrenEcke“ bekommt ihr ein Altbier an Karneval also noch am günstigsten. Wie lange die Düsseldorfer Kneipen und Brauereien diese Preise noch halten können, bleibt abzuwarten.