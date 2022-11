Kölschpreise im Karneval: HIER ist das Bier am günstigsten – der Überblick

Nicht nur für Lebensmittel, Gas und Strom müssen Kölner dank Energiekrise und Inflation seit Monaten tiefer in die Tasche greifen. Auch der Fastelovend wird ein teures Vergnügen für viele Jecken. Denn für ein Kölsch, das üblicherweise in 0,2 Liter-Gläsern serviert wird, müssen Feierfreudige nun deutlich mehr berappen als gewohnt.

>> Karneval im Rheinland: Geldsorgen der Jecken legen Veranstaltungen lahm <<

Während die Jecken in der Session 2019/20 vor der Corona-Pandemie noch im Durchschnitt 2,30 für die 0,2l-Stange berappen mussten, haben die Locations die Preise nun deutlich angezogen.

Die Kölschpreise im Überblick:

Tanzbrunnen: 2,80 Euro

Gürzenich: 2,90 Euro

Reissdorf am Hahnentor: 2 Euro

Wolkenburg: 2,70 Euro

Maritim: 3 Euro

E-Werk: 3 Euro

Dorint am Heumarkt: 2,60 Euro

Pullmann Cologne: 2,60 Euro

Halle Tor 2: 2,50 Euro

Alter Wartesaal: 2,50 Euro

Im Reissdorf am Hahnentor ist das Kölsch also mit Abstand am günstigsten. Wie lange die Preise sich noch halten, bleibt jedoch abzuwarten.