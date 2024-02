Karneval in Köln

Weiberfastnacht Köln 2024: So wird in der Stadt der Karnevalsauftakt gefeiert – Fotos!

8. Februar 2024

Weiberfastnacht in Köln: So feiern die Jecken den Start in die tollen Tage! Ob auf der Zülpicher, im Kwartier Latäng, den Uniwiesen oder am Heumarkt und in der Altstadt – wir zeigen euch die schönsten Fotos vom bunten Treiben.