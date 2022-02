Kölner Karneval 2022: Diese jecken Veranstaltungen finden statt – alle Termine im Überblick

Einem feucht-fröhlichen Sessionsauftakt am 11.11., bei dem abertausende Kölner und Touristen dicht an dicht feierten, folgte eine herbe Enttäuschung. Wegen zu hoher Corona-Zahlen in Köln wurde der Karneval für die Session 2021/22 erneut abgesagt. Auf Feiern, Bälle und Sitzungen müssen kölsche Jecken auch in diesem Jahr verzichten. Sogar der Rosenmontagszug findet nicht in gewohnter Form statt. Die Prinzenproklamation im Gürzenich sowie der karnevalistische Domgottesdienst mussten ohne Publikum abgehalten werden und wurden lediglich im WDR übertragen.

Doch jetzt die Wende: Während die neun Traditionstanzkorps sowie das Festkomitee Kölner Karneval ihre Events mehr oder weniger freiwillig auf Anraten des Landes NRW abgesagt haben, lassen so manch andere Unternehmen sich den Fastelovend nicht (schon wieder) nehmen! So kam es auch, dass der Kostümriese Deiters am Freitag, 28. Januar, zum jecken Glamour-Dinner einlädt. Tonight News berichtete über den Zoff zwischen Deiters und dem Dreigestirn, das nach einer Zusage dann doch wieder abgesagt hatte.

Karneval 2022 in Köln: Diese Veranstaltungen finden statt

Jeck-Arena am Kölner Alter Markt, Donnerstag, 24. Februar bis Samstag, 26. Februar

„Humba Tätärä – Deiters feiert Karneval mit Dinner„: Freitag, 28. Januar, 18 Uhr

„Proklamation des Porzer Dreigestirn 2022“: Freitag, 28. Januar, 18 Uhr

„Humba Tätärä – Deiters feiert Karneval mit Dinner„: Samstag, 29. Januar, 18 Uhr

„Sonntagskonzert unplugged“ im Gaffel am Dom: Sonntag, 30. Januar, 18 Uhr

„Humba Tätärä – Deiters feiert Karneval mit Familien„: Sonntag, 30. Januar, 18 Uhr

„BonnLive – das Karnevalskonzert“ im Jugendpark in Deutz: Samstag, 5. Februar

„Stunk unplugged“ in der Volksbühne am Rudolfplatz: Samstag, 5. Februar, 19.30 Uhr

„Stunk unplugged“ in der Volksbühne am Rudolfplatz: Sonntag, 6. Februar, 19.30 Uhr

„BonnLive“ – das Karnevalskonzert im Jugendpark in Deutz: Sonntag, 6. Februar

„Deine Sitzung 2022 – fettreduziert“ im Theater Volksbühne am Rudolfplatz: Dienstag, 8. Februar, 19.30 Uhr

„BonnLive“ – das Karnevalskonzert im Jugendpark in Deutz: Freitag, 11. Februar

Franzosensitzung 2022 der Bagatelle Südstadt in der Stadthalle Mülheim: 11., 12. und 13. Februar

„BonnLive“ – das Karnevalskonzert im Jugendpark in Deutz: Samstag, 12. Februar

„BonnLive“ – das Karnevalskonzert im Jugendpark in Deutz: Sonntag, 13. Februar

„BonnLive“ – das Karnevalskonzert im Jugendpark in Deutz: Freitag, 18. Februar

„BonnLive“ – das Karnevalskonzert im Jugendpark in Deutz: Samstag, 19. Februar

„BonnLive“ – das Karnevalskonzert im Jugendpark in Deutz: Sonntag, 20. Februar

„BonnLive“ – das Karnevalskonzert im Jugendpark in Deutz: Donnerstag, 24. Februar

„Die kleinste Karnevalsfeierei der Stadt“ an Weiberfastnacht in der Bagatelle Südstadt: Donnerstag, 24. Februar, 10.11 Uhr

„Die kleinste Karnevalsfeierei der Stadt“ an Weiberfastnacht in der Bagatelle Südstadt: Donnerstag, 24. Februar, 17.11 Uhr

„Humba Tätärä – Deiters feiert Karneval“: Donnerstag, Weiberfastnacht, 24. Februar, 13.11 Uhr

„BonnLive“ – das Karnevalskonzert im Jugendpark in Deutz: Freitag, 25. Februar

„Die kleinste Karnevalsfeierei der Stadt“ am Karnevalsfreitag in der Bagatelle Südstadt: Freitag, 25. Februar, 17.11 Uhr

„BonnLive“ – das Karnevalskonzert im Jugendpark in Deutz: Samstag, 26. Februar

„Die kleinste Karnevalsfeierei der Stadt“ am Karnevalssamstag in der Bagatelle Südstadt: Samstag, 26. Februar, 17.11 Uhr

„Karnevalssause“ am Karnevalssamstag im Quater 1: Samstag, 26. Februar, 11.11 Uhr bis 21 Uhr

„Karnevalssause“ am Karnevalssamstag im Quater 1: Samstag, 26. Februar, 21 Uhr

„Sartory Alaaf“ – Karnevalssamstag in den Sartory-Sälen: Samstag, 26. Februar, 19 Uhr

„BonnLive“ – das Karnevalskonzert im Jugendpark in Deutz: Sonntag, 27. Februar

„Bagatelle Box Karnevalsexplosion“ am Karnevalssonntag in der Bagatelle Südstadt: Sonntag, 27. Februar, 18 Uhr

Rosenmonatszug 2022 (28. Februar 2022): Alternativveranstaltung für den Karnevalszug wird noch bekanntgegeben

Das ist der Kölner Karneval

Der organisierte Karneval hat mittlerweile eine 200-jährige Tradition. Zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch findet in Köln die fünfte Jahreszeit, der Fastelovend, statt. Zum Karnevalsauftakt am 11.11. tritt in der Regel auch immer das Dreigestirn am Heumarkt in der Kölner Altstadt auf. Doch 2022 war das Trifolium verhindert, weil Prinz Sven I. Corona hatte. Anfang Januar findet dann die Prinzenproklamation im Gürzenich statt, bei der das Dreigestirn von Oberbürgermeisterin Henriette Reker proklamiert wird. Während der Session nimmt das Dreigestirn täglich Termine wahr. So treten Jungfrau, Bauer und Prinz in sozialen Einrichtungen wie Seniorenheimen oder Hospizen auf, aber auch auf der Kinderkrebsstation oder in Grundschulen. Außerdem feiern sie natürlich in den gängigen Locations der Traditionstanzkorps bei den Sitzungen und Bällen mit.

Kölner Karneval: Das sind die „Tollen Tage“

Von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch wird das Karnevals-Finale dann ausgelassen gefeiert. Alle Kölner Kneipen und Straßen sind rappelvoll. In diversen Locations finden Partys, Bälle und Sitzungen sowie Konzerte statt. In den Dörfern und Vorstädten finden ab dem Karnevalswochenende Züge statt. An Rosenmontag fährt der große Rosenmontagszug („D’r Zoch“) durch die Kölner Innenstadt. Anschließend wird weiter auf den Straßen, in Kneipen und Clubs gefeiert. An Veilchendienst wird an verschiedenen Orten in Köln der „Nubbel“ verbrannt. Das Ritual symbolisiert das Ende der Session. An Aschermittwoch ist dann alles vorbei. Viele gläubige Katholiken in Köln nehmen den Tag als Anlass um bis Ostern auf Alkohol und Süßigkeiten zu verzichten (fasten).

