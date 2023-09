Handwerker, Unternehmer, Eishockey-Profi: Das ist Prinz Sascha I. – alle Infos zum jungen Karnevalisten

Er ist Anlagenmechaniker, Unternehmer und Karnevalist: Diese Session wird von einem wahren Multitalent regiert. Und das, obwohl Prinz Sascha I. aka. Sascha Klupsch verhältnismäßig jung ist. Der 29-Jährige wird die Jecken in Köln als Prinz gemeinsam mit seinem Vater in der Rolle der Jungfrau und seinem Onkel in der Rolle des Bauern durch die fünfte Jahreszeit führen. Was ihr sonst noch über Sascha Klupsch wissen müsst, erfahrt ihr hier!

Nach der Schule absolvierte Klupsch eine Ausbildung im Heinzungs- und Sanitärbetrieb seines Vaters Friedrich Klupsch. Dort wurde er anschließend als Geselle übernommen. Doch das reichte dem im Zeichen de Steinbock geborenen Kölner nicht. Später gründete Sascha Klupsch einen Online-Shop für Sanitär- und Heizungsbedarf. Außerdem ist er Teilhaber der „Kölschen Originale GbR“, einem Hersteller und Vertrieb von Textilwaren.

Prinz Sascha I.: seine Karnevalslaufbahn im Überblick

2012 – 2014 Tanzkorps Treuer Husar Blau-Gelb von 1925 e.V. Köln

Seit 2014 OffizierskorpsKG Treuer Husar Blau-Gelb von 1925 e.V. Köln

Seit 2017 Senator bei der Karnevalsgesellschaft Grosse Braunsfelder von 1976 e.V.

Seit 2020 Große Kölner Karnevalsgesellschaft e.V. 1882

Doch was hat der Prinz karnevalistisch zu bieten? Sascha Klupsch war zwei Jahre Tänzer im Tanzkorps des Treuen Husar, bevor er 2014 in das Offizierkorps wechselte. Sein Herz schlägt nicht nur für den kölschen Fastelovend, sondern auch für Eishockey: Von 1999 bis 2007 war er Teil der Kölner Junghaie, der Nachwuchsabteilung der Kölner Haie. Seit 2007 tritt er für den EHC Troisdorf Dynamite an, mit dem er auch schon ein Jahr in der Junioren U20 Bundesliga gespielt hat.

Als Dauerkartenbesitzer und großer FC-Fan trifft man den designierten Prinz Karneval bei fast jedem Heimspiel an. In seiner Freizeit ist er mit seinem Beagle Charlie und seiner Lebensgefährtin Corinna Bell gerne an der frischen Luft unterwegs.