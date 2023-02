Karnevalssamstag in Düsseldorf: Das sind die besten Partys am 18. Februar

Karneval in Düsseldorf: Auch am Samstag wird in der NRW-Landeshauptstadt gefeiert. Doch wo finden die besten Partys statt? Welche Events solltet ihr unbedingt mal mitgemacht haben? Wir verraten euch die Highlights.

Bevor am Rosenmontag der große Zug mit den weltberühmten Wagen von Karnevalswagenbau-Künstler Jacques Tilly durch Düsseldorf rauscht, wird am Wochenende zuvor schon mal ordentlich gefeiert. Darauf ein dreifaches „Helau!“ und die Hände zum Himmel!

Karnevalssamstag in Düsseldorf: „Tunte Lauf“ und „Der Letzte Schrei“ im Schlösser Zelt am Burgplatz

Premiere für das legendäre „Tunte Lauf“-Event am Samstag in Düsseldorf: Erstmals dürfen sich die bunten Tunten im Schlösser Zelt am Burgplatz tummeln und ihre besten Kostüme präsentieren. Eigentlich findet „Tunte Lauf“ seit Jahren in der Nachtresidenz statt – doch die ist aktuell in Winterpause. Um 16.30 Uhr ist Einlass, um 17.11 Uhr geht’s los, der Eintritt kostet euch 19 Euro (zzgl. Ticketgebühr).

Noch vor dem „Tunte Lauf“ findet ab 11.11 Uhr der Zelt-Biwak der KG Onger Ons statt – hier ist der Eintritt frei. Der Besuch lohnt sich! Später am Abend könnt ihr euch dann noch auf ein ganz besonderes Karnevalskonzert freuen: „Der Letzte Schrei“ versetzt das Schlösser Zelt am Burgplatz in Abriss-Stimmung. Wer nur das Konzert sehen will, sollte ca. um 20.30 Uhr vor Ort sein – der Eintritt kostet euch 12 Euro.

Karneval am Samstag in Düsseldorf: Böse Buben und Freche Mädchen

Noch zwei wahre Klassiker im Düsseldorfer Partyprogramm zu Karneval sind der „Böse Buben Ball“ und der „Freche Mädchen Ball“. Ersterer findet jede Menge Platz in den Räumlichkeiten der Rheinterrasse Düsseldorf, letzterer soll das Schlösser Quartier und den Henkel-Saal zum Abheben bringen.

Bei den Tickets heißt es schnell sein, sie sind meistens weit vorab ausverkauft: über 3000 Besucher werden alleine zum „Böse Buben Ball“ erwartet. Beim „Freche Mädchen Ball“ heißt es: Tickets an der Abendkasse nur so lange der Vorrat reicht. Los geht’s jeweils um ca. 20 Uhr.

Karnevalssamstag in Düsseldorf: Alt Schuss besuchen die Brauhausparty im Frankenheim

Keine Lust auf Altstadt-Stress und überfüllte Straßen? Dann solltet ihr am Samstag ab 18.11 Uhr im Frankenheim Ausschank auf der Wielandstraße, ganz in der Nähe von der Bahnstation „Düsseldorf Wehrhahn“, vorbeischauen! Bei dem Programm des Abends wird es hier zwar auch ganz sicher nicht „leer“, aber der Weg dorthin dürfte vielen Gästen leichter fallen. Angekündigt für die große Karnevalsparty haben sich unter anderem Alt Schuss und De Fetzer, sowie The Fantastic Company – und natürlich DJ Carsten.

