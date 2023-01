Karneval in Düsseldorf

Altweiber 2023 in Düsseldorf: Das sind die besten Events für den 16. Februar!

5. Januar 2023

Die tollen Tage im Düsseldorfer Karneval starten traditionell an Altweiber. Wo ihr am 16. Februar 2023 feiern könnt, erfahrt ihr hier. Unser Überblick!

Karneval in Düsseldorf. In der NRW-Landeshauptstadt wird an den jecken Tagen gefeiert. Foto: Federico Gambarini/dpa