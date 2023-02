Karneval am Freitag in Düsseldorf: Das sind die besten Partys am 17. Februar

Wer nach den Karnevalspartys an Altweiber noch immer nicht genug gefeiert hat, der macht sich am Freitag bereit für ein langes Wochenende in Düsseldorf: Helau die Waldfee, das wird ein Spaß!

Geballte Karnevalsprominenz im Schlösser Quartier am Freitag

Zu den Highlights am Karnevalsfreitag gehört ganz sicher die große Karnevalsparty im Schlösser Quartier & Henkel-Saal auf der Ratinger Straße: Bei „Mi Häzz Minn Stadt Minn Karneval 111 % Düsseldorf“ treten zahlreiche Kultbands wie Alt Schuss, die Fetzer, Swinging Funfares, Kokolores, die KG Regenbogen, Kuhl un de Gäng und The Jolly Family auf die Bühne, um euch mit Vollgas ins Wochenende zu schunkeln. Dabei nicht fehlen darf natürlich das Düsseldorfer Prinzenpaar. Los geht’s ab 18 Uhr.

Karnevalsfreitag in Düsseldorf: Burgplatz – der rheinische Karneval trifft auf Mallorca

Eine weitere bunte XXL-Party lockt ins Herz der Düsseldorfer Altstadt, zum Burgplatz: Hier findet im Schlösser Zelt die große „Karneval meets Mallorca“-Party statt, inklusive DJ Andy Luxx (Megapark Mallorca), Yasmin Hutchins, Markus Becker, Markus Luca, Hahnenschrei und dem Bundesfanfarencorps Düsseldorf Hamm. An der Abendkasse kostet euch der Eintritt 25 Euro, los geht’s ab 19 Uhr.

Karneval in Düsseldorf – alle Highlights

Wir lassen euch zu Karneval nicht allein daheim sitzen: In unserem Ticker gibt es alle aktuellen Neuigkeiten zum Karneval in Düsseldorf. Party-People werfen zudem einen Blick auf das Programm am langen Karnevalswochenende:

Karnevalsfreitag in Düsseldorf: Partyspaß vom Sir Walter bis ins Sub

Auch die zahlreichen Clubs und Bars der Stadt bleiben vom Karneval nicht unberührt: Egal ob im Kuhstall oder im Rosenrot, ob im Sir Walter oder im Sub und der Hausbar – überall finden sich bunte und kreative Kostüme, beste Stimmung und hervorragend aufgelegte Jecken. Am Freitag solltet ihr also nicht allzu schüchtern sein: Streift euer coolstes Kostüm über und ab geht’s in Düsseldorfs buntes Nachtleben!

Karnevalsfreitag in Düsseldorf: alle Events auf einen Blick

Die folgende Liste wird fortlaufend aktualisiert. Diese Partys dürft ihr nicht verpassen: