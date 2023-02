Karneval in Düsseldorf 2023: „Tunte lauf“ – Tickets, Termin und alle Infos

Schon seit Jahren gehört der „Tunte lauf!“ zum Düsseldorfer Karneval wie Altbier und rote Nasen – seit 2012 fand das Event regelmäßig am Karnevalssamstag in der Nachtresidenz statt. 2023 zieht es die Veranstalter, die KG Regenbogen, jetzt erstmals zum Burgplatz ins Schlösser Zelt. Ticketpreise, Termin und alle Infos haben wir hier für euch.

Düsseldorfer Karneval: Wann findet der „Tunte lauf“ 2023 statt?

Der „Tunte lauf!“ 2023 findet erneut am Karnevalssamstag, 18. Februar, statt. Los geht’s um 16.30 Uhr, der Start der bunten Show wird für 17.11 Uhr versprochen.

Wie teuer sind die Tickets zum Düsseldorfer „Tunte lauf“? Gibt es noch Tickets?

Der Eintritt für den „Tunte lauf!“ kostet euch 19 Euro zzgl. Ticketgebühr. Die Tickets sind bereits ausverkauft.

Wo findet der „Tunte lauf“ 2023 statt?

Überraschung! Der „Tunte lauf!“ findet in diesem Jahr nicht mehr an gewohnter Stelle statt! Da die Nachtresidenz noch bis März in der Winterpause steckt, mussten sich die Veranstalter vom „Tune lauf!“ kurzfristig nach einer anderen Location umsehen – und wurden im Schlösser Zelt auf dem Burgplatz fündig. Dieses wird extra für die jecken Tage in Düsseldorf aufgebaut und beheimatet neben dem „Tunte lauf!“ auch noch zahlreiche weitere Highlights.

Was steckt hinter dem Düsseldorfer „Tunte lauf“?

„Ab in den Fummel, auf die Stöckel, fertig, los, Tunte Lauf!“ – so der Kultspruch des erstmals 1995 aufgeführten Catwalks der etwas anderen Art. Die Tunten präsentieren hier ihre heißesten Outfits und schrägsten Kostüme, um danach von einer Jury bewertet zu werden. Immer wieder gerne mit dabei: fiese Sprüche und lustige Bewertungen. Die Spenden-und Eintrittsgelder werden zugunsten der Aids-Hilfe Düsseldorf e.V. gespendet.

Veranstaltet wird das Event bereits seit Jahren von der KG Regenbogen in der Nachtresidenz Düsseldorf, 2023 wechselte man zum Schlösser Zelt am Burgplatz. Die Wurzeln von „Tunte lauf!“ reichen weit zurück bis Mitte der 90er Jahre: Hier kam es 1995 zum ersten Tuntenlauf auf der Kö. Dabei war das Event so erfolgreich, dass die Sicherheitsauflagen schon bald am finanziellen Stuhlbein der Aktion sägten: 2010 musste der Tuntenlauf unter freiem Himmel deswegen eingestellt werden.

Was ist die KG Regenbogen?

Die KG Regenbogen e.V. gehört zu den drei größten Karnevalsvereinen der Landeshauptstadt Düsseldorf und ist seit dem Gründungsjahr 2000 der größte schwul-lesbische Karnevalsverein in Deutschland. Über 560 Mitgliedern zählte die KG Regenbogen zuletzt zur Session 2022/2023.

Die Gründung des Vereins soll der Legende zufolge elf feierwütigen Jecken im Café-Bistro Wespennest geglückt sein. Nur wenig später kam es zum Eintrag in das Vereinsregister der Landeshauptstadt. 2002 durfte sich die KG Regenbogen erstmals mit einem eigenen Mottowagen auf dem Rosenmontagszug beweisen. Seitdem bleibt der Verein dem Düsseldorfer Karneval treu ergeben und freut sich über steten Mitgliederzuwachs.