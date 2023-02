Karneval in Düsseldorf

„Tunte Lauf!“ im Schlösser Zelt am Burgplatz am Samstag – alle Fotos vom Kult-Event

19. Februar 2023

Vorhang auf, die Tunten laufen! Wer den "Tunte Lauf!" in Düsseldorf nicht kennt, hat definitiv etwas verpasst – die Veranstaltung gehört fest zum Düsseldorfer Karneval. Am Samstag zogen die Tunten im Schlösser-Zelt am Burgplatz auf den Laufsteg – und wir haben die Bilder.