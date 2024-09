Düsseldorf steht in den Startlöchern für die wohl größte Clubbing-Woche des Jahres! Vom 6. bis 10. November verwandelt sich die Rheinmetropole in einen Schmelztiegel elektronischer Musik. Die „MTV Music Week“ 2024 verspricht fünf Tage lang Nächte, die zu Tage gemacht werden. Was Besucher wissen müssen.

„MTV Music Week“ unter dem Motto „Clubbing“

Künstler, Newcomer sowie eine bunte Mischung aus Veranstaltungen in den Clubs der Stadt versprechen lange Nächte voller Beats, Bass und Kultur, heißt es in einer Mitteilung.

Im Herzen der diesjährigen „MTV Music Week“ steht die elektronische Musik in all ihren Facetten. Von House und Techno über experimentelle Klänge bis hin zu avantgardistischen Sounds – die Festivalwoche zeigt, wie breit und lebendig die elektronische Musikszene sein kann. In Zeiten, in denen viele Clubs vor Herausforderungen stehen, will die „Music Week“ die Clubs und Besucher wieder näher zusammenrücken.

Die MTV Music Week in Düsseldorf: Wir zeigen die Fotos der Events, Partys und Konzerte. Tonight.de Was für eine Nacht! "Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys" haben die Düsseldorfer Nachtresidenz am Donnerstag komplett für sich erobert. Foto: Erkoç Koçoğlu/Nachtresidenz Tonight.de Fresher wird's nicht! Auf der Bühne gaben "Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys" im Rahmen der "MTV Music Week" Vollgas und lieferten eine unglaubliche Show ab. Foto: Erkoç Koçoğlu/Nachtresidenz Tonight.de Die Fans kamen stilecht im 80s Style gekleidet in die Nachtresidenz.Foto: Erkoç Koçoğlu/Nachtresidenz Tonight.de MTV-Special: Jan Delay legte bei einem Secret Gig im Sir Walter auf. Tonight.de Düsseldorf wird zur Clubbing-Hauptstadt: „MTV Music Week“ 2024 findet statt! Tonight.de Denise Peschke (Kulturbanausen), Daniela Stork (D.Live), Gregor Schleich (Nachtresidenz), Miriam Koch (Dezernentin für Kultur und Integration), Düsseldorf Festival-Intendantin Christiane Oxenfort, Michael Brill (D. Live) und Sia Ghassemi (Kulturbanausen) beim MTV Breakfast Club im me and all Hotel in der Immermannstraße. Foto: D.Live/ Kai Kuczera Tonight.de Bei der "MTV Ticket Challenge" haben die Fans die Chance an eines der heiß begehrten Tickets zur Award Show zu kommen. Tonight.de Den Ideen der Fans sind keine Grenzen gesetzt. Von verrückten Tänzen, dressiertem Hündchen, bis über Rita Ora- und Taika Waiti-Double oder ausgefallenen Verkleidungen war schon alles dabei. Tonight.de Selbst wer kein Ticket gewonnen hat: Ein Goodie-Bag gab es für jeden Teilnehmer der "Ticket Challenge"! Tonight.de Bereits am Freitag, dem 4. November, zeigte sich die südkoreanische Girlgroup 3YE im "The Eight Club" (Ufer 8). Tonight.de Die Party fand im Rahmen der MTV Music Week statt. Tonight.de Die Stimmung vor Ort: fantastisch! Auch die Performance von 3YE konnte sich sehen und hören lassen. Tonight.de Viele Düsseldorfer und K-Pop-Fans hatten einen tollen Abend im "The Eight Club". Tonight.de

Diese Locations machen mit

Erste Clubs und Locations, die mitmachen, wurden bereits verraten: Ob man sich von experimentellen Klängen im Salon des Amateurs treiben lässt, im Cube zu den aktuellsten Beats tanzt oder in der Bar Lola die Nacht zum Tag macht – hier findet jeder seinen Lieblings-DJ-Set.

Außerdem bietet die Stadt eine Vielzahl weiterer Events, von Live-Auftritten bis hin zu Kunstprojekten, die die Vielfalt der elektronischen Musik widerspiegeln. Weitere Infos dazu folgen.

Lese-Tipp: Feiern in Düsseldorf: Diese Partys locken heute in die Clubs und Bars

Mit über 50 Events an 17 Veranstaltungsorten hat die „MTV Music Week“ Düsseldorf 2023 zehn Tage lang für tolle Momente gesorgt. Und das soll auch so bleiben, nach Geschmack des Oberbürgermeisters Dr. Stephan Keller: „Die ‚Music Week‘ hat sich in den letzten Jahren als bedeutendes Event für die Popkultur in Düsseldorf etabliert. Wir freuen uns, diese Erfolgsgeschichte fortzusetzen und das musikalische und kulturelle Angebot der Stadt weiter zu stärken“, so der Schirmherr der Veranstaltung.

Jele Schuh, Booking-Manager bei D.Live: „Wir freuen uns, die ‚MTV Music Week‘ 2024 gemeinsam mit der Stadt Düsseldorf zu realisieren und verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne zu bieten. Düsseldorf wird während der ‚Music Week‘ zu einem dynamischen Treffpunkt für Musikbegeisterte aus ganz Europa und erweckt verschiedene Viertel Düsseldorfs zum Leben.“

Partyfotos aus Düsseldorf: Die aktuellen Bilder aus Sir Walter, Nachtresidenz und Co.