Während der Fußball-Europameisterschaft im Sommer 2024 strebt die schwarz-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen an, den Menschen längeres Feiern zu ermöglichen. Dieser Wunsch spiegelt sich in einem Vorstoß zur Lockerung des Lärmschutzes (22-6 Uhr) wider, den die Regierungsfraktionen von CDU und den Grünen am Mittwoch (13. März) im Sportausschuss des Landtages erörterten.

Eine Änderung des Lärmschutzgesetzes ist erforderlich, um für den Zeitraum der EM von Mitte Juni bis Mitte Juli Ausnahmen zu ermöglichen. Dies ist notwendig, um die geplanten Fanzonen in den NRW-Spielorten Düsseldorf, Köln, Dortmund und Gelsenkirchen umzusetzen.

Normalerweise gilt zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens die Nachtruhe. Während der EM könnte es jedoch zwischen 22 Uhr und Mitternacht in den voll besetzten Fanzonen in den Städten noch laut werden, da die EM-Spiele teilweise erst kurz vor 23 Uhr enden. Bei K.o.-Spielen mit Verlängerung und Elfmeterschießen könnten sie sogar erst kurz vor Mitternacht enden.

Insbesondere in Köln und Düsseldorf wird voraussichtlich bis tief in die Nacht gefeiert. Denn die Rheinmetropolen gelten in der EM als „Host Cities“. Hier werden mehrere Spiele ausgetragen. Dementsprechend groß dürfte der Andrang sein.

Diese EM-Spiele finden in Düsseldorf statt – und hier befinden sich die Fanzonen

Allein in Düsseldorf werden fünf Spiele der Europameisterschaft 2024 ausgetragen. Die letzten drei Teilnehmer werden in den Playoffs im März 2024 ermittelt. Danach ist auch klar, welches Team in Düsseldorf gegen die Slowakei antritt.

Das Format der Endrunde 2024 entspricht dem der Uefa Euro 2020. Die zwei Gruppenbesten der sechs Endrundengruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale, hinzu kommen noch die vier besten Gruppendritten.

Diese Spiele finden in Düsseldorf statt (hier mehr zur Auslosung nachlesen):

Österreich – Frankreich (Montag, 17. Juni 2024, 21 Uhr; Gruppe D)

Slowakei – Sieger Playoffs B (Freitag, 21. Juni 2024, 15 Uhr; Gruppe E)

Albanien – Spanien (Montag, 24. Juni 2024, 21 Uhr; Gruppe B)

Montag, 1. Juli 2024 (Achtelfinale)

Samstag, 6. Juli 2024 (Viertelfinale)

Bei Fanfesten wäre eine Nachtruhe-Änderung sicherlich gern gesehen. Denn in der Metropole am Rhein wird auch schon ohne Fußball gerne bis tief in die Nacht gefeiert. Die Fanzonen in der NRW-Landeshauptstadt befinden sich übrigens am Burgplatz, am Gustaf-Gründgens-Platz und am Schauspielhaus (hier mehr Infos zur EM in Düsseldorf).

Fußball-EM 2024: Diese Spiele finden in Köln statt

Auch im RheinEnergie-Stadion in Köln-Müngersdorf werden fünf Spiele ausgetragen:

Ungarn gegen Schweiz (Samstag, 15. Juni, Vorrunde Gruppe A)

Schottland gegen Schweiz (Mittwoch, 19. Juni, Vorrunde Gruppe A)

Belgien gegen Rumänien (Samstag, 22. Juni, Vorrunde Gruppe E)

England gegen Slowenien (Dienstag, 25. Juni, Vorrunde Gruppe C)

Sonntag, 30. Juni, Achtelfinale 1B gegen 3 A/D/E/F

Fußball-EM 2024 in Köln: Das ist die Fanzone am Heumarkt

Während der Uefa Euro 2024 soll die Gastgeberstadt Köln über einen Zeitraum von 31 Tagen zu einem lebendigen und kosmopolitischen Treffpunkt für Fans aus den 24 teilnehmenden Nationen, alle Besucher und die Einwohner Kölns werden.

Das Euro 2024 Fan Festival in Köln, bestehend aus der Fanzone Heumarkt, dem Public Viewing am Tanzbrunnen und der Football Experience, befindet sich mitten in der City. Alle Veranstaltungsorte sind innerhalb von etwa 15 Minuten zu Fuß über ein verkehrsbefreites Straßen- und Wegenetz erreichbar, so die Stadt.

Die zentrale Anlaufstelle sei die Fanzone auf dem Heumarkt, die eine Fläche von etwa 3.700 Quadratmetern umfasst. Hier erwarte bis zu 7.500 Besucher ein vielfältiges Angebot in einem einzigartigen kölschen Fußballambiente, heißt es weiter. Vier zwölf Meter hohe und beleuchtete Pylonen an den Eckpunkten, die dem Kölner EM-Stadion nachempfunden sind, sollen für eine besondere Atmosphäre sorgen. Auf drei Bildschirmen werden alle Spiele der Uefa Euro 2024 live übertragen, während zahlreiche Mitmach-Aktionen für Abwechslung sorgen sollen.

Die Fanzone ist an allen 31 Tagen des Turniers geöffnet und biete die ideale Möglichkeit, die typisch „kölsche“ Atmosphäre zu erleben. Eine Änderung der gewohnten Nachtruhe-Zeiten von 22 bis 6 Uhr morgens wäre für viele Feierwütige also sicherlich wünschenswert.

Öffnungstage:

Täglich vom 14. Juni bis 14. Juli

Der Eintritt ist frei

Es sind keine Tickets erforderlich

Hauptaktivitäten:

Fußballaktivitäten

DJ – Set und Unterhaltungsprogramm

– und Unterhaltungsprogramm Essen und Getränke

Bildschirme, um alle Euro-2024-Spielaktionen zu verfolgen

