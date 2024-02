Zwei neue smarte Abfallbehälter in Düsseldorf sollen für mehr Sauberkeit in der Stadt sorgen. Die Behälter sind solarbetrieben, verdichten den Müll und zeigen den Füllstand in Echtzeit an.

Das Pilotprojekt läuft zunächst an den zwei Standorten Bolker Straße und S-Bahnhof Bilk. Laut Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller sind dies Standorte, „die einen besonders hohen Bedarf an Entsorgungsvolumen haben und an denen wegen der räumlichen Enge nur begrenzt Platz für die Aufstellung von Abfallbehältern vorhanden ist“. Er hoffe auf die Annahme der Bürger – und sich so eine „unschöne Optik mit ‚Müllüberhang‘ vermeiden lässt“, denn ein Solarpressbehälter ersetze mehrere reguläre Behälter.

Weitere smarte Mülleimer in Düsseldorf sollen folgen

Für das Pilotprojekt wurde das Modell „City Solar“ mit 240 Litern Fassungsvermögen und solarbetriebener Pressetechnik gewählt. Außerdem werde die Füllmenge in Echtzeit über einen sogenannten „Cloud-Service“ angezeigt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Bewährt sich das Projekt, sollen weitere Behälter im Stadtgebiet aufgestellt werden. Schon im vergangenen Sommer hat die Stadt Düsseldorf neue Regelungen gegen Abfall auf der Straße angekündigt.

