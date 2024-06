EM 2024 in Düsseldorf: Polizei bereitet sich auf erstes Heimspiel vor

Die EM-Vorrunde ist eine freudige Zeit für alle Fußball-Fans: Jeden Tag einen Grund zum Bier trinken und täglich rund fünf Stunden geBALLTes Sport-Entertainment auf der Leinwand in einer der großen Fanzones in der Düsseldorfer Innenstadt oder in den beliebtesten Public-Viewing-Kneipen! Doch wo viel Alkohol fließt, kommt es nicht selten zu handfestem Zoff! So wurde den Beamten in NRW eine strikte Urlaubssperre während der EM aufgedrückt. Der Grund: Die Ordnungshüter sind verstärkt in der Stadt im Einsatz, um für Sicherheit zu sorgen.

>> Meteorologe erklärt: Wann wird es endlich Sommer? <<

Düsseldorfer Polizei bereitet sich auf EM-Begegnung vor

Bei welchen Spielen es besonders heikel werden könnte, erklärt uns am Montag, 17. Juni, ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei. „Wir sind heute mit bis zu 1500 Beamten im Einsatz“, kündigt er an. Um 21 Uhr wird das erste EM-Spiel in Düsseldorf ausgetragen. Die Begegnung Österreich – Frankreich um 21 Uhr bereitet den Ordnungshütern aber wenig Sorgen. Der Beamte zu Tonight Düsseldorf: „Das Spiel ist als ‚grün‘, also sehr sicher, eingestuft worden.“ Die Begegnungen und ihre Gefahren durch potentiell aggressive Fans werden nach dem Ampelsystem eingestuft. Grün stellt dabei die harmloseste Farbe dar. Weiter: „Wir rechnen nicht mit Ausschreitungen, sind aber natürlich trotzdem verstärkt im Einsatz.“

>> EM-Wetter in NRW: Darauf müsst ihr euch beim Public Viewing einstellen <<

Auch die anderen Begegnungen, die in Düsseldorf ausgetragen werden, seien mit der Farbe grün bewertet worden, so der Beamte. „Wir gehen bei keinem der Spiele von Ausschreitungen aus“, heißt es.

Es gebe drei Szenarien, bei denen die Polizei ihr Personal auf den Straßen verstärkt:

Das EM-Spiel wird in Düsseldorf ausgetragen,

Deutschland spielt,

oder England spielt.

Warum England-Spiele in Düsseldorf für Aufruhr sorgen könnten, erklärt der Polizeisprecher wie folgt: „Die Engländer haben Düsseldorf während der EM als eine Art Homebase auserkoren. Die Altstadt ist sehr beliebt bei Engländern, auch, weil wir hier die längste Theke der Welt haben.“

Weiterlesen: Fußball-EM 2024 in Düsseldorf: Diese 5 Spiele finden in der Merkur Spiel-Arena statt