Wetter NRW: Wann kommt der Sommer? Meteorologe klärt auf

„Wann wird’s mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war? Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr…“, hieß es bereits 1975 im Volkslied „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ von Comedian Rudi Carrell. Der uralte Song ist aktueller denn je, zeigt aber auch: Bereits vor rund 50 Jahren gab es schon „gute“ und „schlechte“ Sommer mit und ohne längere Hitzeperioden. Und auch Diplom-Meteorologe von „wetter.net“ Dominik Jung erklärt uns im Gespräch: „Dieser Sommer ist völlig normal!“ Wann es endlich „richtig Sommer“ werde, kann er hingegen nicht sagen. Die Tendenz sieht sogar ziemlich düster aus…

>> Wetter NRW: Neue Woche startet regnerisch und frisch <<

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden YouTube immer entsperren

Deutschland, wann wird es endlich Sommer?

Gerade erst gab Dominik Jung seine Prognose zum EM-Wetter in NRW ab. So langsam fragen sich aber alle: Wann kommt endlich der Sommer? Mitte Juni liegt die Durchschnittstemperatur in NRW immer noch bei rund 20 Grad. Dazu regnet es beinahe täglich mehrmals. Wann ändert sich das endlich? Dominik Jung klärt auf: „Den Juni über bleibt es weiterhin wechselhaft mit Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad. Diese Woche Donnerstag und Freitag können wir mit etwas wärmeren Temperaturen rechnen – etwa 26 oder 27 Grad im Rheinland.“

Aber selbst Ende der Woche, wenn es wärmer wird, soll NRW immer wieder von Schauern heimgesucht werden, weiß der Experte. Und weiter: „Am Wochenende kühlt es sich auch wieder ab. Das Thermometer sinkt wieder auf 20 oder 21 Grad.“ Wird der Juli etwas freundlicher? Jung: „Auch da wird es voraussichtlich eher wechselhaft und durchwachsen bleiben.“

Warum ist es in Deutschland diesen Sommer so kalt?

Doch warum wird es dieses Jahr nicht richtig warm in Deutschland? „Wir haben die Hochs links und rechts von uns und wir selber liegen in Deutschland genau unter dem Jetstream, der eine Delle über uns schlägt und die ganzen kalten Luftmassen hereinlässt“, erklärt uns Dominik Jung. Derzeit liegen die Hochs über dem Atlantik sowie in Osteuropa.

Kälte-Sommer in Deutschland: Ist das der Klimawandel?

Laut dem Meteorologen sei ein Sommer wie dieser für unsere geografische Lage völlig normal. Jung stellt fest: „Klimatologisch betrachtet ist das für unsere Region hier in Mitteleuropa ein Standardsommer. Wenn wir hier mal eine längere Hitzeperiode hatten, also ein Hoch, war das eher eine Seltenheit. So wie es jetzt ist, ist es normal.“ Eine Folge des Klimawandels sei der gefühlt nass-kalte Sommer 2024 also nicht.

Weiterlesen: Was tun bei Regen? Das sind die besten Indoor-Aktivitäten in Düsseldorf und Umgebung