Düsseldorf: Welche EM-Spiele werden heute in den Fanzones übertragen?

Dreimal Fußball am Tag, rund fünf Stunden geBALLte Mitfieber-Power vor der Leinwand: Die EM-Vorrunde ist eine herrliche Zeit für alle Fußballfans. Doch nicht alle Spiele werden an allen Fanzones übertragen. Welche ihr am Sonntag, 16. Juni, in Düsseldorf sehen könnt, erfahrt ihr im Folgenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Am Sonntag auf dem UEFA EURO Programm:

15 Uhr: Polen – Niederlande (Hamburg)

18 Uhr: Slowenien – Dänemark (Stuttgart)

21 Uhr: Serbien – England (Gelsenkirchen)

>> EM 2024 in Düsseldorf: Alle Infos zu Spielen, Public Viewing und Partys <<

Welche EM-Spiele werden am Sonntag, 16. Juni, in den Düsseldorfer Fanzones übertragen?

Doch die Spiele am Sonntag, 16. Juni, werden nicht an allen drei Fanzones übertragen. Lediglich in der Fanzone am Burgplatz in der Altstadt könnt ihr die Turniere auf einer XXL-Leinwand live mitverfolgen. An den Fanzones am Rheinufer sowie am Schauspielhaus werden sie nicht gezeigt.

>> Altbier-Preise zur EM: So teuer ist das Glas in der Altstadt <<

Dafür findet am Schauspielhaus am Sonntag ein kulturelles Begleitprogramm zur Fußball-EM statt:

Bürger:innendinner: „Oh Fußball, wohin gehst du?“ (12 Uhr, Schauspielhaus)

Theaterstück Glaube, Liebe, Fußball (18 Uhr, Schauspielhaus)

Düsseldorf-Talk mit Claudia Monréal zur EURO 2024 (12 Uhr Fan, Zone Burgplatz)

Stadion der Träume: Schottland (ab 12 Uhr, ehemalige Zentralbibliothek, Bertha-von-Suttner-Platz 1)

Weiterlesen: Fußball-EM 2024 in Düsseldorf: Diese 5 Spiele finden in der Merkur Spiel-Arena statt