Letztes EM-Spiel in Düsseldorf: 80.000 Fans in Arena und Altstadt

Gestern Abend fand das letzte EM-Spiel in der Host City Düsseldorf statt: In der ausverkauften Arena lieferten sich die Schweiz und England ein spannendes Viertelfinale, das die „Three Lions“ nach Elfmeterschießen mit 5:3 für sich entschieden.

Stimmungsparadies Burgplatz und Altstadt

Bereits vor dem Spiel herrschte in der Düsseldorfer Altstadt und insbesondere in der Fanzone am Burgplatz ausgelassene Stimmung. Besonders die englischen Fans feierten ihren Einzug ins Halbfinale lautstark und farbenfroh.

Am Tag zuvor sorgte ein Video, das in der Düsseldorfer Altstadt aufgenommen wurde für negative Schlagzeilen: Englische Fans verhöhnten deutsche Anhänger mit dem Gesang „Germans are going home“, eine Anspielung auf die 1:2-Niederlage gegen Spanien.

Spannung bis zum Schluss und Elfmeter-Drama

Die 46.586 Zuschauer, darunter auch der britische Thronfolger Prinz William, erlebten im Stadion ein packendes Spiel mit dem besseren Ende für England. Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit und Verlängerung musste das Elfmeterschießen entscheiden. Hier behielten die Nerven der Engländer die Oberhand und sie zogen unter dem Jubel ihrer Fans ins Halbfinale ein.

Türkei und Niederlande: Enttäuschung und Hoffnung

Im Anschluss an den Erfolg der Engländer strömten die türkischen Fans in die Fanzone am Burgplatz, um ihr Team im Viertelfinale gegen die Niederlande zu unterstützen. Die frühe Führung durch Samet Akaydin (35. Minute) sorgte für Begeisterung, doch die Niederlande drehte das Spiel innerhalb von sechs Minuten (70., 76.) und gewann am Ende mit 2:1.

Insgesamt 22.000 Besucher verfolgten die Viertelfinalspiele am Samstag, 6. Juli, in den den Fanzonen am Burgplatz, Schauspielhaus und beim Public Viewing am Rheinufer. Weitere 10.000 Schweizer schauten die Partie am Fan Meeting Point im Rheinpark. Zusammengerechnet mit der vollen Arena verfolgten so, zumindest nach Angaben der Stadt, mindestens 80.000 Fans den Fußballabend. Ausgenommen davon sind diejenigen, die sich in den Kneipen und Bars verschanzt haben.

Neuhäuser: „EM 2024 in Düsseldorf war ein voller Erfolg!“

„Unsere fünf Düsseldorfer Heimspieltage waren hervorragend gelaufen“, resümiert Projektleiter Thomas Neuhäuser. „Das Sicherheits- und Mobilitätskonzept hat funktioniert, das Feedback der National- und Fanverbände ist ausschließlich positiv.“ Eine Bilanz wird aber erst nach dem EM-Finale am 14. Juli gezogen werden können, denn „wir haben immer gesagt, dass die Euro 2024 in Düsseldorf mehr als nur fünf Spiele sind“.

So schön ist die Stimmung zur EM 2024 in Düsseldorf:

Fußballfest geht weiter!

Zwar finden in der Merkur Spiel-Arena keine weiteren Spiele mehr statt, doch die Euro 2024-Stimmung in Düsseldorf ist ungebrochen. In den Fanzonen können alle restlichen Spiele bis zum Finale am 14. Juli verfolgt werden. Zudem finden in der Fanzone am Burgplatz an den spielfreien Tagen Thementage des Fußballverbandes Niederrhein mit Inklusions- und Jugendfußball statt.

