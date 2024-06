Fußball-EM Deutschland vs. Ungarn: Fotos aus der Düsseldorfer Altstadt

Ein rauschendes Fußball-Fest in Düsseldorf: Am Mittwoch lockte das Spiel „Deutschland vs. Ungarn“ wieder unzählige Fans in die Altstadt. Zwischen Burgplatz und Ratinger Straße wehten die Flaggen und floss das Altbier in Strömen, während die Sonne sich ausnahmsweise auch mal wieder am Himmel blicken ließ – herrlich! Als es am Ende dann 2:0 für Deutschland hieß, hielt die Düsseldorfer nichts mehr am Boden. Unser Fotograf hat die schönsten Momente für euch festgehalten.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link. Noch auf der Suche nach weiteren Events? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen.

Was muss man zum Fußballfest in der Landeshauptstadt wissen? Infos, Fotos und aktuelle News findet ihr hier: