EM in Düsseldorf 2024: Das sind die verrücktesten Fan-Outfits

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland ist in vollem Gange. Dabei läuft kein gutes Fußballfest ohne passendem Dress – die Fans lassen ihrer Kreativität bei der Auswahl ihrer Kostüme freien Lauf. Auch in Düsseldorf, einer der zehn Host Citys, sind besonders ausgefallene und verrückte Verkleidungen zu sehen.

Von tanzenden Baguettes bis aufblasbaren Hähnchen-Kostümen über Ganzkörperbemalungen: Die lustigsten und kreativsten Fan-Kostüme während der EM 2024 in Düsseldorf findet ihr in der Galerie!

Weitere Fotos: Düsseldorf feiert die Fußball-EM: Von Autokorso bis Public Viewing – so schön kann Fußball sein

Aber nicht nur zur EM, sondern auch zum Karneval in Düsseldorf übertreffen viele Kostüme den „normalen" Sinn für Kreativität.

