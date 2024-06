Fotos

EM-Spiel in Düsseldorf: „Schweiz vs. Deutschland“ – Public Viewing in der Düsseldorfer Altstadt, alle Fotos

24. Juni 2024

Egal ob am Burgplatz, mitten in der Altstadt oder auf der Ratinger, zum EM-Spiel "Schweiz vs. Deutschland" gab es kaum ein freies Plätzchen mehr: Tausende Fußballfans versammelten sich zum ultimativen Public Viewing in den Clubs und Bars. Die schönsten Momente des Abends hat unser Fotograf für euch festgehalten.