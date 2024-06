Fotos

Fanzone am Burgplatz in Düsseldorf: So feierte die Stadt das EM-Spiel zwischen Schweiz und Deutschland

24. Juni 2024

"Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten" – von diesen Fußball-Weisheiten durften sich die Düsseldorfer am Sonntag wieder live am Burgplatz in der Altstadt überzeugen, wo tausende Fans das Duell zwischen der Schweiz und Deutschland mit großen Augen begutachteten. Wir zeigen die schönsten Fotos.