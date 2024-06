Sie gehören zu den Top Locations zum Public Viewing in Düsseldorf: Die Kasematten am Rheinufer lassen jede vertane Chance und jedes noch so grobe Foul auf dem Platz dank kühler Drinks und famoser Fan-Atmosphäre schnell vergessen. Unser Fotograf hat zum Spiel „Deutschland gegen Dänemark“ vorbeigeschaut und die Massen durch das Achtelfinale der EM 2024 begleitet. Seine schönsten Schnappschüsse findet ihr in der oben verlinkten Galerie.

