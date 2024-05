Ein Stück Italien mitten im Herzen der Stadt droht zu sterben: Die beliebte Terrasse vom Casa Palmieri, seit Jahrzehnten ein Inbegriff mediterraner Lebensfreude am Hofgarten, steht vor dem Aus. Nach vier Jahren, in denen der Duft von frischer Pasta und Pizza die Sommerluft des Parks erfüllte, droht nun kahle Leere.

Ein Schock für die Familie hinter dem Restaurant und ihre treuen Gäste. Die Terrasse war mehr als nur ein paar Tische und Stühle im Freien. Sie war ein Ort der Begegnung, des Feierns und des Genießens. Hier kamen Familien zusammen, um Pizza zu teilen und Kinder lachten unbeschwert am Spielplatz nebenan, welche im Übrigen erst am 6. Mai neu eröffnet wurde. An lauen Abenden füllte sich die Terrasse mit Leben und trug zur Belebung des Hofgartens bei.

Terrasse aus Denkmalschutzgründen weichen

Doch die Stadt Düsseldorf hat andere Pläne. Aus Denkmalschutzgründen muss die Terrasse des Casa Palmieri weichen. Und das mit dem Gewissen, einer der neuen „City-Toilets“ direkt vor der Nase stehen zu haben. Dort, wo sonst an warmen Tagen die Terrasse aufgebaut wurde.

Eine Entscheidung, die nicht nur die Betreiber des Restaurants fassungslos macht, sondern auch die vielen Düsseldorfer, die das Casa Palmieri ins Herz geschlossen haben. „Diese Außengastronomie hat den Hofgarten extrem aufgewertet. Ohne ist diese Ecke des Parks nur eine nicht so ansehnliche Wiese mit einer hässlichen Toilette. Das darf nicht vorbei sein!“ heißt es in einem Kommentar in den sozialen Medien. „Es wäre ein Verlust wenn dies nicht mehr möglich wäre!“, schreibt ein weiterer Nutzer.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Auch die Betreiber sind am Boden zerstört. „Seit der Inbetriebnahme wurde keine einzige Beschwerde über Lärm von Anwohnern geäußert“, erklärt Inhaber Michelangelo Palmieri in einem Statement. Sie hätten sich stets an alle Vorgaben und Auflagen gehalten und zur Pflege und Erhaltung des kulturellen Erbes des Hofgartens beigetragen.

Dazu passend:

Online-Petition soll Entscheidung rückgängig machen

Das italienische Kult-Lokal kämpft weiter. Mit einer Online-Petition versuchen die Betreiber, die Entscheidung der Stadt rückgängig zu machen. An der Petition, die über diesen Link aufzurufen ist, haben sich bislang 800 Leute beteiligt. 14.000 digitale Unterschriften braucht es, um ein Quorum zu erreichen. Gerichtet ist sie direkt an den Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller, denn „nur er kann es jetzt noch entscheiden“, sagt uns Carlone.

In den sozialen Medien geht diese Nachricht um wie ein Lauffeuer. Auch Nic Shanker, bekannt als Barkeeper bei der Vox-Sendung „First Dates“, greift in seiner Story auf: „Leider hat die Stadt Düsseldorf dem Casa Palmieri die Genehmigung der Terrasse im Hofgarten in diesem Jahr nicht mehr erteilt. In meinen Augen ein Unding und ein großer Verlust!“ Er ruft seine Community dazu auf, die Aktion zu unterstützen. Mit ihm folgen weitere Nutzer, die den Link zur Petition in ihre Storys posten.

Was den Betreibern bislang übrig bleibt, ist ein einziger Wunsch: „Wir wünschen uns, dass der Außengastronomie auch ein weiteres Jahr zugestimmt wird“.

Aktuelle News und Infos aus der Gastro-Szene in Düsseldorf findet ihr hier.