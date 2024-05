TV-Koch Dirk Hoffmann eröffnet Restaurant in Düsseldorf

Dirk Hoffmann aus Düsseldorf reiste für die Kabel-Eins-Sendung „Abenteuer Leben täglich“ durch 62 Länder: Die Rheinische Frohnatur machte sich stets auf die Suche nach schrägen Gerichten aus dem Netz und der Welt. Nie fehlen durfte dabei ein flotter Spruch und sein mundartlicher Wortwitz.

Nach 21 Jahren im TV kehrt Hoffmann in seine Heimatstadt zurück, um selbst wieder den Kochlöffel zu schwingen. In der Nordstraße eröffnet er im Mai sein neues Restaurant „Dirks“.

Das bietet das „Dirks“ auf der Nordstraße

„Ich bin genug um die Welt gereist“, so Hoffmann. „Jetzt will ich wieder selbst für die Leute kochen“, erzählt er dem Portal „Lokalbüro„. In seinem neuen Restaurant mit Platz für 200 Gäste, inklusive Terrasse, will er sich auf regionale Küche mit Fleisch von ausgewählten Anbietern konzentrieren. Er zieht in den ehemaligen Räumlichkeiten von Schweine Janes an der Nordstraße 89 ein.

Alle Saucen werden hausgemacht sein, ausgetüftelt unter anderem in „Dirks Kochstudio“ nebenan auf der Blücherstraße. Als Getränke werden Wein und das Bier der Düsseldorfer Hausbrauerei Schumacher Alt serviert. Damit wird es gleichzeitig der erste Brauereiausschank von Schumacher Alt in Pempelfort.

Besonders freut sich Hoffmann darauf, wieder Muschelgerichte anzubieten, die er bereits in der „Benders Marie“ an der Andreasstraße gekocht hat.

Hinter der Glastür des Restaurants lockt außerdem ein Versprechen: „Gutaussehende und freundliche Mitarbeiter. Einfach gut!“ – lächelt Hoffmann als Porträt im ikonischen Schwarz-Weiß-Stil von Andy Warhol.

