Diese bekannte Kaffeehaus-Kette eröffnet schon bald ihre erste Filiale in Düsseldorf

Im ehemaligen Eiscafé Dulce an der Düsseldorfer Nordstraße wird derzeit unter Hochdruck gearbeitet. Denn schon bald soll hier ein neues Café einziehen. Die Rede ist von der schwedischen Kette Espresso House. Mit der Neueröffnung im Stadtteil Pempelfort erhält die NRW-Landeshauptstadt ihre erste Filiale der Kaffeestube.

Gegründet wurde das Unternehmen 1996 von Elisabet und Charles Asker in Lund. Mehr als 500 Cafés betreibt die Kette mittlerweile, einen Großteil davon in skandinavischen Ländern, daneben gibt es aber auch rund 50 Filialen in norddeutschen Städten. In Köln befindet sich ebenfalls ein Ableger (mehr dazu lest ihr hier). Das unverkennbare Markenzeichen des Espresso House ist das braun-grüne Ambiente, in der jede Location gehalten ist.

Das erwartet Besucher des Espresso House in Düsseldorf

Neben leckerem Kaffee machen auch Kuchenspezialitäten und Snacks einen tollen Café-Besuch aus. Wie Co-Betreiber Marco Frühauf der Rheinischen Post verrät, dürfen sich Gäste des Espresso House daher auf leckeren Kuchen und Gebäck wie Zimtschnecken, die zentral in Hamburg gefertigt und täglich angeliefert werden, freuen.

„Wir wollen aber auch belegte Brötchen oder Baguette anbieten“, sagt er im Gespräch mit der Zeitung. Es lohne sich deshalb auch zur Mittagszeit, beispielsweise zu einem Lunch, vorbeizuschauen.

Auch geplant sei eine Ausschanklizenz für Alkohol. Mit dieser könnte die schwedische Café-Kette seinen Gästen neben frisch geröstetem Kaffee auch ein Glas Wein oder einen Aperol Spritz anbieten. Die Öffnungszeiten für die Kaffeestube sollen daher auch ein wenig länger als bei der Konkurrenz gehen.

Vorgesehen ist, dass der Spot von acht bis 20 Uhr geöffnet hat. „Im Sommer gerne länger“, betont Frühauf und verweist darauf, dass für die Filiale an der Nordstraße eine kleine Terrasse geplant sei.

Espresso House vom Standort Nordstraße überzeugt

Geschäftsführer Ralf Bergmann ist sich sicher, dass die Betreiber des neuen Espresso House in Düsseldorf mit ihrem Konzept Erfolg haben werden. „Die Nordstraße ist, was Eiscafés und Bistros betrifft, erprobt in der Nachbarschaft, das wird funktionieren“, sagt er der Rheinischen Post.

Für ein reibungsloses Café-Geschäft suchen die Betreiber der Kaffeebar derzeit noch nach Personal. Ein entsprechender Aushang hängt bereits im Schaufenster des Ladens. Sollte alles nach Plan laufen, eröffnet die Location am 24. November um 10 Uhr. „Ab dann läuft der Betrieb ganz normal, sieben Tage die Woche“, so Marco Frühauf.