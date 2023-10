„Zeit für Brot“ kommt nach Düsseldorf: Beliebte Bioland-Bäckerei eröffnet Filiale auf der Nordstraße

Von Berlin bis nach Münster, von Stuttgart bis nach Hamburg: Die Bäckerei „Zeit für Brot“ ist bereits in so einigen deutschen Städten vertreten und freut sich über äußerst positives Feedback seitens der Kunden. Im Frühjahr 2024 expandiert man weiter nach NRW: Neben einem Standort in Münster, der noch bis Ende des Jahres fertig sein soll, soll in Düsseldorf zum Anfang des Jahres gleich die zweite Filiale im Bundesland eröffnet. Es geht ins schöne Pempelfort, entstehen soll die neue Unterkunft nämlich an der Nordstraße 48.

Von der Bäckerei Hinkel bis zur Bulle Bäckerei, von Terbuyken bis Oehme – die Auswahl empfehlenswerter, traditioneller Bäckereien in Düsseldorf ist groß. Nun zieht mit „Zeit für Brot“ ein auf Bioland-Qualität und Handarbeit setzendes Unternehmen in die NRW-Landeshauptstadt. Bereits seit 2009 sorgt der Betrieb im Rest des Landes für Aufsehen, eine einzelne Filiale hat es sogar bis ins ferne Tel Aviv geschafft.

„Zeit für Brot“ bringt leckere Zimtschnecken mit nach Düsseldorf

Im Angebot finden sich viele kräftige Brotlaibe: Von der Kartoffel-Dinkelkruste über das grobporige Hausbrot bis hin zum klassischen Bauernlaib oder dem Walnuss-Dattelbrot, findet ihr bei „Zeit für Brot“ eine große Auswahl des namensgebenden Gebäcks.

Ein ganz besonderes Highlight lockt im Süßwaren-Bereich: Zimtschnecken! Von der klassischen Zimtschnecke, locker und saftig im Blech gebacken, wandert man auf kreativ-kulinarischen Wegen zur Schokoschnecke, der weißen Schoko-Himbeer-Schnecke und der veganen Apfel-Mandel-Schnecke.

In einem Interview mit „t-online“ erklärt eine Sprecherin das Konzept der Bäckerei: „‚Zeit für Brot‘ ist seit Tag eins eine Bioland-Bäckerei mit dem Antrieb, das Brothandwerk zu feiern und zu stärken. Wir glauben, dass ein leckeres Brot keine künstliche Zufuhr von Enzymen braucht, sondern Bäcker und Bäckerinnen mit Leidenschaft.“

Zur Neueröffnung in Düsseldorf freut man sich auf eine Stadt mit Menschen, „die eine Leidenschaft für gutes Essen haben.“ Und zum Standort an der Nordstraße: „Wir glauben, dass die lebendige Nordstraße ein richtiger Standort in Düsseldorf ist, um das Bäckerhandwerk zu zelebrieren.“

Neue Bäckerei auf der Nordstraße in Düsseldorf: Viel Konkurrenz für „Zeit für Brot“

Zur Einordnung: Die Nordstraße im Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort macht mit ihren Nebenstraßen eines der größten Einkaufs- und Gastro-Viertel in Düsseldorf aus. Im näheren Einzugsbereich liegen mit Derendorf und Golzheim zahlreiche potentielle Kunden. Aber auch die Konkurrenz vor Ort ist nicht ohne: Am südlichen Ende der Straße liegen mit Kamps, Kaiserbrot & Co. sowie der Stadtbäckerei Nordstraße gleich drei bekannte Bäckereien, rund ums Dreieck knubbeln sich die Bäckerei Schüren, Oehme und die Bäckerei & Konditorei Busch.

Ob man bei all dem Angebot bestehen kann, muss die Zeit zeigen. Zunächst heißt es, aufwendig renovieren und das Geschäft an der Nordstraße 48, in unmittelbarer Nähe zum Rewe und der Parfümerie Becker, möglichst gemütlich machen. Die größte Herausforderung: Das Gebäude bekommt eine eigene Backstube installiert – und die ist hinter gläsernen Scheiben gut sichtbar für alle Kunden.

Weitere Infos zu den Preisen und der Qualität vor Ort liefern wir euch zeitnah nach.