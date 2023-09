Köln

Preisschock am Bäcker-Tresen: So teuer ist ein Baguette – auch in der Herstellung

22. September 2023

Den Preisschock erleben wir dieser Tage nicht nur am Bäcker-Tresen, sondern auch an der Supermarktkasse, in der Tankstelle oder in der Kneipe auf der Ecke. Doch bei den kleinen, verhältnismäßig günstigen Backwaren beim Bäcker fällt die Preissteigerung schneller auf. Was steckt hinter der Teuerung? Tonight News hat beim Kölner Traditionsbäcker Zimmermann's nachgefragt.