Preisschock an der Eisdiele: Das kostet eine Kugel Eis in Köln

Milch, Sahne, Zucker, Früchte: Die Einkaufskosten für die Eiszutaten haben sich seit dem Ukrainekrieg teilweise verdoppelt. Viele Eisdielen-Betreiber haben ihre Preise deshalb angezogen – teils um 20 Cent, teils um noch mehr. Einige Eiscafés hatten die Preise pro Bällchen allerdings schon im letzten Jahr erhöht und bleiben nun dabei. Wir zeigen den Überblick.

Eispreise Köln: Dolce & Gelato

In der beliebten kleinen Eisdiele am Rande der Ehrenstraße in der Pfeilstraße 51 stellt Giuseppina Nanni seit 15 Jahren mit viel Liebe und Kreativität ihr eigenes Eis her. Hier bekommt ihr ausgefallene Sorbets wie Rosenblüte oder Prosecco-Pampelmuse. Seit Anfang März 2023 müssen Kunden bei Dolce & Gelato pro Kugel allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen als im letzten Jahr. Eine Kugel kostet jetzt 1,80 Euro statt wie zuvor 1,50 Euro.

Giuseppina Nanni ist selbst unglücklich über ihren Preisanstieg: „Es ging nicht anders. Ein Liter Sahne kostet jetzt 6,80 Euro, vorher um die 4 Euro. Ein Kilogramm Zucker kostet jetzt 1,50 Euro. Vorher habe ich dafür 79 Cent bezahlt. Das ist fast das Doppelte. Bei Milch ist es ähnlich: Da kostet der Liter jetzt 1,20 Euro statt 70 Cent.“ Die Neapolitanerin hofft, dass ihre Kunden ihr treu bleiben und sich von dem stolzen Kugelpreis nicht abschrecken lassen.

Dolce & Gelato: Preise

1 Kugel: 1,80 Euro (vorher 1,50 Euro)

Eispreise Köln: Bruno Gelato

Die Eismarke Bruno Gelato, die in der Kölner Innenstadt zwei Filialen betreibt, hat ihre Preise pro Kugel in diesem Jahr nicht angezogen. Hinter den zwei Cafés am Neumarkt und auf der Breite Straße steht ein großes Unternehmen mit über 1500 Partnern und Eisabnehmern. Hier kostet ein Bällchen noch genauso viel wie 2022: 1,50 Euro.

Bruno Gelato: Preise

1 Kugel: 1,50 Euro (kein Anstieg)

Eispreise Köln: Tentazioni

Ähnlich sieht es bei Tentazioni am Neumarkt aus. Die moderne italienische Eisdiele auf der Richmodstraße nimmt pro Kugel 1,70 Euro. Der Preis wurde bereits im vergangenen Jahr um 20 Cent angehoben. 2023 soll er stabil bleiben. Durch die prominente Lage am Neumarkt erfreut sich das Eiscafé Tentazioni täglich an viel Laufkundschaft.

Eiscafé Tentazioni: Preise

1 Kugel: 1,70 Euro (kein Anstieg)

Eispreise Köln: Die Eisdielerin

Richtung Ehrenfeld steigt der Preis fürs Eis aber wieder – zum Beispiel bei der Eisdielerin auf der Venloer Straße. Hier müssen Kunden jetzt stolze 2 Euro für eine Kugel des hausgemachten Eises berappen. Im vergangenen Jahr waren es noch 1,80 Euro. Betreiberin Miki Staffel erklärt den Eispreis: „Der Preis für Zucker hat sich verdoppelt. Früher habe ich für einen Sack Zucker 17 Euro gezahlt, heute 33.“ Auch der Preis für die im Eis enthaltene Dextrose sei um 100 Prozent gestiegen. Am teuersten sei mittlerweile aber Vanille. Die Eisdielerin: „500 Gramm Vanille haben früher 83 Euro gekostet. Jetzt zahle ich über 200 Euro dafür.“ Zudem treibe der neue Mindestlohn ihre Kosten in die Höhe. Miki Staffel: „Ich muss jetzt auch jedem 16-Jährigen, der noch gar nichts kann, 12 Euro pro Stunde zahlen.“ Trotz des Hammerpreises lohnt sich ein Abstecher bei der Eisdielerin in Ehrenfeld. Denn hier warten extravagante Sorten wie Limette-Basilikum, Birne-Estragon oder Ginger-Cookie auf euch. Unser Tipp: „Goldene Milch“ mit Kurkuma, Zimtblüte, Kardamom und Schokoladenpfeffer.

Die Eisdielerin: Preise

1 Kugel: 2 Euro (vorher 1,80 Euro)

