In diesen ausgefallenen Kölner Cafés erwartet euch mehr als nur Kaffee und Kuchen

An Cafés mangelt es Köln nicht. Ob angesagtes Szene-Café, internationales Ketten-Café oder gemütliches Stadtteil-Café – in der Domstadt lässt sich die Lust nach Kaffee und Kuchen an so gut wie jeder Ecke stillen.

Häufig ähneln sich diese Locations jedoch in Aussehen und Speisekarte. Doch zum Glück gibt es in Köln auch viele Orte, die mehr als nur eine Tasse Cappuccino oder ein Stück Käsekuchen anbieten. Wir stellen euch tolle Cafés vor, in denen ihr unter anderem in Büchern schmökern, alte Dinge auf Vordermann bringen oder in fremde VR-Welten abtauchen könnt.

Kaffee und Kuchen zum Buch im Goldmund Literaturcafé in Köln

Was passt besser zu einer Tasse Kaffee als ein gutes Buch? Wer auf der Suche nach neuem Lesefutter ist oder sein Lieblingswerk zu Hause vergessen hat, der ist im Literaturcafé Goldmund bestens aufgehoben. In der Location in Köln-Ehrenfeld erwartet Leseratten ein Fundus von über 3000 Büchern aus aller Welt, die im Café sowohl gelesen als auch gekauft werden können. Bei Krimis über Reiseliteratur bis hin zur englischsprachigen Belletristik kommt jeder Bücherfreund garantiert auf seinen Geschmack.

Im Goldmund warten außerdem leckere Speisen und Getränke auf euch. So könnt ihr euch beim Lesen unter anderem einen Flat White oder Chai Latte gönnen und dazu warme oder kalte Gerichte wie Avocado-Brot, Orangen-Ingwer-Möhren-Suppe oder Bandnudeln mit Lachs genießen.

Filme ausleihen und Musik vom Plattenspieler lauschen in der Traumathek in Köln

Wer in Retro-Stimmung kommen und die Tradition des Filme-Ausleihen wieder aufleben lassen möchte, sollte der Traumathek einen Besuch abstatten. Genauso wie früher könnt ihr euch hier sowohl filmische Klassiker als auch die neusten Streifen der Kinowelt ausleihen und mit nach Hause nehmen. Die Internetseite des Cafés gibt euch einen Überblick über die vorhandenen Titel.

Im Ladenkino Studio Argendo finden zudem regelmäßig Filmvorführungen und Lesungen statt. Wer will, kann sich das private Kino mit seinen 25 Plätzen aber auch für eigene Veranstaltungen oder Geburtstage mieten.

Daneben könnt ihr es euch an den Tischen und Stühlen des Cafés gemütlich machen, Musik vom Plattenspieler lauschen und dabei das Ambiente der Location genießen. Das geht am besten mit einer frischen Limonade, wohltuendem Tee oder einer Tasse Bio-Kaffee mit Bohnen der Ehrenfelder Rösterei Van Dyck.

Adresse: Engelbertstrasse 45, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Dienstags bis freitags von 14 bis 22 Uhr sowie samstags von 13 bis 22 Uhr, sonntags und montags geschlossen

Kaffeepause in der Alexianer Klostergärtnerei

Neue Pflanzen fürs Zuhause kaufen und leckeren Kaffee und Kuchen genießen? Das geht in der Alexianer Klostergärtnerei. Auf dem Gelände des Alexianer-​Krankenhauses in Köln-Porz könnt ihr inmitten von Blumen Platz nehmen und es euch bei einem selbstgebackenem Stück Kuchen aus der Backstube der Alexianer-Werkstätten, die psychisch erkrankten Menschen einen Arbeitsplatz gibt, gemütlich machen. Unbedingt probieren solltet ihr den Kürbiskuchen, die Spezialität des Hauses. Doch Achtung: Da das Café sehr beliebt ist, kann es an den Wochenenden mitunter sehr voll werden. Schaut daher am besten unter der Woche vorbei.

Nach der Kaffeepause könnt ihr in der Gärtnerei Ausschau nach neuen Pflanzen-Lieblingen für euren Garten oder die eigenen vier Wände halten. Das Angebot der Gärtnerei reicht dabei von Nutz- und Saisonpflanzen über Stauden bis hin zu verschiedenen Kräutersorten.

Adresse: Kölner Straße 64, 51149 Köln

Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 9.30 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr, sonn- und feiertags geschlossen

Spiel und Spaß für Groß und Klein im Café Halli Galli in Köln

Während die Kleinen krabbeln, toben und spielen, gönnen sich die Großen eine Auszeit vom Alltag – das ist das Konzept des Eltern-Kind-Cafés Halli Galli. So erwartet die Kleinen unter anderem ein Indoor-Sandkasten, ein Bällebad sowie zahlreiche Rutschen. Im Themenraum „Unterwasserwelt“ kann derweil der nächste Kindergeburtstag gefeiert werden. Einen Wickelbereich, Windeln und ausreichend Platz für den Kinderwagen finden Eltern hier selbstverständlich auch.

Erfrischen und Stärken können sich die Großen an einer großen Kaffee- und Teeauswahl, hausgemachten Kuchen sowie leckeren Frühstücksmenüs und Mittagsgerichten. Samstags und sonntags gibt es hier zudem ein großes Familien-Buffet, durch welches sich nach Lust und Laune geschlemmt werden kann. Auf die Kleinen warten hingegen kindgerechte Gerichte wie Nudeln mit Tomatensoße oder Obststteller.

Adresse: Mozartstraße 39, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Dienstags bis samstags von 9.30 bis 18 Uhr sowie sonntags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, montags geschlossen

In fremde Welten tauchen im Holo-Café in Köln

Rätsel lösen, Freunde in Duellen herausfordern, einen neuen Highscore aufstellen – all das ist in der Virtual-Reality-Welt möglich. Wer selbst in den Genuss virtueller Abenteuer kommen möchte, kann dies im Holo-Café tun. Zur Auswahl stehen euch hier unter anderem knifflige Escape Rooms oder Arcade Games, die es im Team zu bewältigen gilt. Nach eurem Ausflug in fremde Welten könnt ihr euch im Café-Teil der Location bei leckeren Speisen und Getränken, wie etwa Milchshakes oder Käsekuchen, stärken.

Daneben finden im Holo-Café regelmäßig Veranstaltungen und Events statt, beispielsweise Brettspielabende, bei denen ihr andere Brettspiel-Freunde kennenlernen und eure Lieblingsgames einfach mitbringen könnt.

Adresse: Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln

Öffnungszeiten: Mittwochs von 15.30 bis 21 Uhr, donnerstags von 12 bis 20 Uhr, freitags von 15.30 bis 22 Uhr, samstags von 12 bis 22 Uhr, sonntags von 12 bis 18 Uhr, montags und dienstags geschlossen

Alte Dinge auf Vordermann bringen im Reparatur-Café in Köln

„Wieder heile machen statt wegwerfen“ lautet die Devise im Reparatur-Café. Jeden ersten Montag im Monat könnt ihr im Bürgertreff 1006 e. V. in Köln-Dellbrück alte Plattenspieler, Haushaltsgegenstände, Elektrogeräte und mehr zusammen mit den Reparaturhelfern auf Vordermann bringen. Dabei könnt ihr euch sicherlich den ein oder anderen Handgriff der Fachmänner und Fachfrauen abschauen. Pro Besucher kann immer ein Gerät mitgebracht werden. Wer anderen beim Reparieren lieber helfen möchte, kann ebenfalls gerne ins Café kommen und seine Unterstützung anbieten. Für die kleine Stärkung zwischendurch sorgen selbstgebackene Kuchen und frisch aufgesetzter Kaffee.

Adresse: Bergisch-Gladbacher-Straße 1006, 51069 Köln

Öffnungszeiten: Jeden 1. Montag im Monat von 16 bis 19 Uhr

Kuchenkreationen zum Verlieben im TörtchenTörtchen in Köln

Ihr habt Lust auf wunderschönes und ausgefallenes Gebäck? Dann nichts wie ab ins TörtchenTörtchen! Hier warten bunte Macarons, niedliche Törtchen und selbstgebackene Kuchen auf euch, die ihr mit einer Tasse fair gehandeltem Kaffee genießen könnt. Neben den super instagrammable Köstlichkeiten bekommt ihr im TörtchenTörtchen aber auch Frühstück nach französischer Art sowie zur Mittagszeit Salate, Tagessuppen oder vegetarische Quiche. Genauso hübsch wie die Speisen ist auch die gemütliche Landhaus-Einrichtung des Cafés.

In der Location finden zudem regelmäßig Backkurse statt, in denen ihr lernen könnt, wie Tartes, Cupcakes und andere Kuchenkreationen gebacken werden. Da diese Kurse mitunter sehr beliebt sind, können diese schnell ausgebucht sein.

Adresse: Apostelnstraße 19, 50667 Köln (Innenstadt) & Neusser Straße 325, 50733 Köln (Nippes)

Öffnungszeiten:

Standort Innenstadt: Montags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr

Standort Nippes: Montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr sowie feiertags von 10 bis 18 Uhr

British Teatime im Daisys Tearoom & Garden in Köln

Ein echter Café-Geheimtipp wartet in Köln-Zündorf auf euch: In direkter Rheinnähe findet ihr in einem urigen Handwerkshaus das Daisys Tearoom & Garden, in welchem im britischem Ambiente Speisen und Getränke genossen werden können. Da die Engländer bekanntlich leidenschaftliche Tee-Trinker sind, findet sich auf der Karte des Cafés eine große Auswahl an Tee-Spezialitäten wie Royal Afternoon Tea oder Cream Tea. Alle Aufgüsse werden dabei im Kännchen mit leckeren Häppchen, wie etwa Scones mit Erdbeermarmelade, aufgetischt. Doch keine Sorge: Kaffee bekommt ihr hier ebenfalls serviert.

Selbstverständlich bietet das Daisys auch klassisch englisches Frühstück mit weißen Bohne, Rührei und Speck an. Wer es weniger deftig mag, kann sich ein Brötchen mit Aufschnitt belegen lassen. Ein großes Sortiment an verschiedenen Stullen, Suppen, Waffeln und Kuchen bekommt ihr hier ebenfalls rund um die Uhr.

Adresse: Gütergasse 21, 51143 Köln

Öffnungszeiten: Dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 9.30 bis 18 Uhr