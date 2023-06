Bäckerei, Kunst und Weinbar in Einem: Das ist das Bulle Bistro in Flingern

Es gibt in Düsseldorf einen Ort, an dem man tatsächlich den ganzen Tag verbringen könnte: Morgens ein köstliches Frühstück kredenzt bekommen, sich anschließend auf eine geballte Ladung Kunst und Kultur im benachbarten Museum einlassen, zum Mittag ins Bistro mit anschließendem Kaffee und Kuchen und am Abend in die Weinbar einkehren. Klingt schon fast zu gut um wahr zu sein – doch im Bulle Bistro in Flingern ist das alles möglich. Wir zeigen euch, was euch in der Location erwartet.

Was ist das Konzept vom Bulle Bistro in Düsseldorf-Flingern?

Das Bulle Bistro befindet sich im Hinterhof der Bulle Bäckerei an der Birkenstraße in Flingern. Hier erwarten euch nicht nur Köstlichkeiten aus eigener Backstube und Küche, sondern auch überwiegend Speisen und Getränke aus der Region. Das Besondere: Im Bistro kommen Kulinarik und Kultur zusammen, denn von der großen Theke aus hat man den optimalen Blick auf die Ausstellung der gegenüberliegenden Sammlung Philara – ein 1700 Quadratmeter großes Privatmuseum mit Skulpturenterrasse. Doch auch das Bistro lädt bei gutem Wetter auf die eigene Sonnenterrasse, auf der hin und wieder sogar DJ-Sessions und öffentliche Events stattfinden.

Am Abend übergibt das Bistro dann sein Zepter: Von Dienstag bis Samstag nimmt die Wyno Bar das Steuer in die Hand und versorgt euch in den Räumlichkeiten des Bistros mit passenden Weinen.

Wo ist das Bulle Bistro in Düsseldorf-Flingern?

Das Bistro findet ihr im Hinterhof im Glas Lennarz, welches sich an die Bulle Bäckerei an der Birkenstraße 47 anschließt. Hier befinden sich auch seine direkten Nachbarn, die Filmwerkstatt und die Sammlung Philara, die jedoch allesamt separate Eingänge haben.

Adresse Bulle Bistro: Birkenstraße 47a (Hinterhof), 40233 Düsseldorf

Adresse Bulle Bäckerei: Birkenstraße 55, 40233 Düsseldorf

Was gibt es im Düsseldorfer Bulle Bistro zu essen und zu trinken?

Es wundert kaum, dass angebotene Backwaren und süße Teilchen aus der direkt nebenan liegenden Bulle Bäckerei kommen: Zum Frühstück gibt es die Bulle-Stulle mit Hummus und Sprossen, Serrano und Bauernkäse, Rührei, Granola mit Joghurt und Eierspeisen. Zur Mittagszeit bekommt ihr zum Beispiel „das beste Rahmbrot der Stadt“ mit Traube, Thymian und Honig, Schinken und Lauch, oder mit Paprika und Brie. Übrigens: auch vegane Optionen sind auf der Karte zu finden.

Der Spezialitäten-Kaffee wird frisch vor Ort geröstet – auf Wunsch gibt es die gemahlenen Bohnen auch für Zuhause. Das Bulle-Bier, die Zitronenlimo und der Kombucha-Eistee stammen aus hauseigener Herstellung. Am Abend übernimmt die Wyno Bar mit einer breit gefächerten Weinkarte.

Die Preise belaufen sich für herzhafte Speisen, wie etwa dem Rahmbrot, zwischen 8,80 und 10 Euro. Ein Frühstück kostet euch zwischen 4,90 und 8,50 Euro. Einen normalen Filterkaffee bekommt ihr für 2,60 Euro serviert, Latte Macchiato für 3,60 Euro – genau so wie die hausgemachte Zitronenlimo.

Aber auch Burger kann Bulle: Im Burgerrestaurant auf der bunten Oststraße in Little Tokyo verwandeln sich hauseigene Burgerbuns gemeinsam mit saftigen Beef Patties in einen schnellen Snack.

Düsseldorf: Öffnungszeiten von Bulle Bistro, Bäckerei und Wyno Bar

