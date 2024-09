Düsseldorf: Die 8 besten Bäckereien – Brot und Kuchen mit Tradition!

So einfach, so gut – echte Traditionsbäckereien stehen voll im Trend. Kein Wunder, denn deutsches Brot gilt seit einigen Jahren offiziell als immaterielles Weltkulturerbe. Wir zeigen euch, wo in Düsseldorf noch mit Liebe gebacken wird.

Bäckerei Hünemeyer

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Meister Hünemeyer (@baeckereihuenemeyer)

Zugegeben, der Stadtteil Unterrath ist nicht gerade bekannt für Spots, an denen Menschen Schlange stehen. Und trotzdem: Die Bäckerei Hünemeyer, ein Familienunternehmen, schafft es, selbst unter der Woche Menschenscharen zu sich zu ziehen. „Schuld“ daran sind wohl ihre mit Liebe gebackenen Brote, Brötchen und Teilchen, die unter anderem direkt nebenan in der Backstube und per Hand produziert werden.

Die Backwaren werden schon seit vier Generationen (seit 1908) durch die Hünemeyers angefertigt, noch immer ist die Lust nach neuen Kreationen riesig. Unsere Empfehlungen: die Mandelstütchen, fluffige Brötchen „nach Oma’s Hefeteigrezept“, und die Pasteis de Natas, portugiesische Puddingtörtchen.

Adresse: Unterrather Str. 95, 40468 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6 bis 18.30 Uhr, Samstag von 6 bis 13 Uhr, Sonntag von 8 bis 11 Uhr und 14 bis 16 Uhr

Lese-Tipp: Frühstück in Düsseldorf: Die besten Cafés für süßes und herzhaftes Brunchen

Bäcker Schüren

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ba?cker Schu?ren (@baeckerschueren)

Ja, es gibt sie noch, eine richtige Backstube mit urigem Verkaufsraum. Gebacken nach eigenen Rezepten bietet Bäcker Schüren seit 1905 eine riesige Auswahl an selbst kreierten Backwaren. Die Bäckerei verarbeitet für ihre Vollwertbackwaren ausschließlich frisch gemahlenes Getreide aus ökologischem Anbau. Gemahlen wird täglich in den hauseigenen Mühlen in der Backstube. Für Kaffee und Kuchen am Nachmittag empfiehlt das Haus ein Stück Bio-Apfel-Sanddornkuchen aus Bio-Dinkel-Hefeteig mit fruchtigen Apfelspalten und herb-fruchtigem Sanddornsaft.

Adresse: mehrere Standorte in Düsseldorf

Öffnungszeiten: variieren je nach Standort

Lese-Tipp: Direkt an der Düsseldorfer Shoppingmeile: Auf einen Kaffee bei Mr. Ben’s

Traditionsbäckerei Oehme

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Oehme Brot & Kuchen (@oehme24)

Die Traditionsbäckerei Oehme sollte vielen von euch ein Begriff sein, denn die Geschäfte sind mittlerweile nicht nur in den Düsseldorfer Stadtteilen, sondern auch von Kaarst bis Mettmann vertreten. Bereits 1962 eröffneten die Eheleute Oehme den Bäckereibetrieb in der Friedrichstadt. Bis heute wird bei Brot, Brötchen, Kuchen und Feingebäck nach traditioneller Meister-Rezeptur gebacken. Noch bevor euer Wecker überhaupt geklingelt hat, beliefern die blauen Oehme-Lieferwagen Tag für Tag die Filialen mit frischen Leckereien, um euch für den kommenden Tag zu stärken.

Adresse: zu finden an vielen Standorten in und um Düsseldorf

Öffnungszeiten: variieren je nach Standort

Lese-Tipp: Das sind die 14 besten Eisdielen und Eiscafés in Düsseldorf

Terbuyken

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ba?ckerei Terbuyken (@baeckerei.terbuyken)

Terbuyken ist unter den Bäckereien wohl so etwas wie ein Promi: Die Bäckereibetriebe sind mittlerweile mehr Filialbetrieb als Backstube, aber die Qualität der Backwaren ist einfach unangefochten. Das liegt vielleicht daran, dass die Standorte bis zu 5 mal täglich frisch beliefert werden. Wie ein roter Faden zieht sich das Back-Gen seit vier Generationen durch den Familienbetrieb, so die Bäckerei. Wählt zwischen kernigen Uri’s, Bio-Mäxchen, herzhaft belegten Brötchen und veganen Leckereien.

Adresse: zu finden an 29 Standorten in Düsseldorf

Öffnungszeiten: variieren je nach Standort

Auch interessant: „Zeit für Brot“ in Düsseldorf: Schmeckt die gehypte Zimtschnecke auf der Nordstraße?

Hercules Vollkorn und Mühlenbäckerei

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Facebook-Beiträge immer entsperren

Eine echte Topadresse für Bio-Backwaren in Derendorf ist die Hercules Mühlenbäckerei. Seit 1978 findet ausschließlich regionales Getreide ihren Weg ins Brot – sogar das Mehl kommt frisch gemahlen aus der eigenen Mühle. Das Ergebnis sind herrlich schmeckende Dinkel-Krüstchen, Stuten und ordentlich kernige Vollkornbrötchen. Besitzer und Bäckermeister Johannes Dackweiler ist übrigens Düsseldorfs erster Brotsommelier. Fachkundige Beratung ist bei eurem Besuch also inklusive!

Adresse: Ulmenstraße 120, 40476 Düsseldorf

Bäckerei Hinkel

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ba?ckerei Hinkel (@baeckereihinkel)

Natürlich darf die Bäckerei Hinkel in unserer Topliste der besten Traditionsbäckereien in Düsseldorf nicht fehlen! Auf dem Carlsplatz findet sich nahezu täglich eine Schlange vor der Backstube. Der Grund wird womöglich der herrlich duftende Geruch nach frisch gebackenen Brötchen sein, der sich besonders in den Morgenstunden auf dem Platz breitmacht.

Im Verkaufsraum wird klar, Brot ist nicht einfach nur Brot, vorausgesetzt der Bäcker versteht sein Handwerk. Bereits im Jahre 1891 wurde die Bäckerei Hinkel gegründet. Brot und Brötchen können sogar online bestellt werden.

Adresse: Hohe Straße 31 und Mittelstraße 25, Düsseldorf

Öffnungszeiten: variieren je nach Standort

Lese-Tipp: 50 Cent für ein Brötchen? Düsseldorfer Traditionsbäckerei Hinkel erklärt den Preis

Bäckerei Pass

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bäckerei Pass (@baeckerei_pass)

Das Familienunternehmen backt ausschließlich nach rheinischem Reinheitsgebot. Unnötige Zusätze haben in der Bäckerei Pass Zutrittsverbot. Brot, Kuchen und süße Teilchen werden im Handumdrehen auch auf Wunsch für eure persönlichen Festlichkeiten kreiert. Sollten am Tagesende mal ein paar Brötchen liegen geblieben sein, werden diese täglich von der Düsseldorfer Tafel abgeholt und an Bedürftige verteilt. Der Rest landet in die eigene Biogasanlage. Mit reinem Gewissen schmeckt’s sich gleich noch viel besser!

Adresse: Kölner Landstraße 172, Himmelgeister Straße 104 und Fichtenstraße 129, Düsseldorf

Öffnungszeiten: variieren je nach Standort

Lese-Tipp: Cinnamood in Düsseldorf: Zimtschnecken-Boom in der Altstadt <<

Bulle Bäckerei

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von BULLE BA?CKEREI (@bulle_baeckerei)

Die Bäckerei Bulle steht für eine neue Generation des Backhandwerks. Hier findet ihr keine Spuren von Zusatzstoffen oder sonstigem Unfug, denn bei Bulle wird großen Wert auf einen lange ausgeruhten Teig gesetzt. Und das schmeckt man! Mit Blick in die offene Backstube habt ihr die Wahl auf knackige Brötchen oder Gebäck mit Tradition – ohne Gedöns. Neben der Hauptfiliale in Flingern und dem Bulle Bistro nebenan gibt es seit Oktober 2022 „Bulle Burger“ auf der Oststraße mit – wie sollte es anders sein – selbstgebackenen Burgerbrötchen.

Adresse: Birkenstraße 55 und Oststraße 113, Düsseldorf

Öffnungszeiten: variieren je nach Standort